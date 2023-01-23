Подготовка к экзаменам на онлайн курсах английского

Онлайн курсы английского - оптимальный вариант для студентов, готовящихся к экзамену, комфортно вписать подготовку в свой повседневный график

Онлайн курсы английского: подготовка к экзамену

Длительная и интенсивная подготовка к любому международному экзамену по английскому языку иногда превращается в бесконечный марафон. Со временем появляется усталость: студенты начинают пропускать уроки, делать упражнения на автомате, лениться самостоятельно заниматься. Поддерживать мотивацию во время подготовки помогают грамотно подобранная программа онлайн курсов английского и проработанный план самостоятельных занятий.

Причин для потери мотивации может быть множество: от загруженного графика до однообразия уроков. Каждый случай уникален — мы лишь рассмотрим распространенные проблемы, с которыми могут столкнуться студенты и как их избежать. Почитайте как продуктивно дома обучаться на онлайн курсах английского здесь.

Онлайн курсы английского: как не потерять мотивацию при подготовке к экзамену

У вас появилась необходимость в сдаче экзамена, вы сделали первый шаг, записались на специализированные онлайн курсы, обложились учебниками и настроились на эффективную подготовку. Как не потерять запал и пронести его через всю дистанцию подготовки? Никто кроме вас не знает, что лучше всего вас мотивирует и заряжает — мы поделимся эффективными способами, которые можно применить уже сегодня.

Соблюдайте дисциплину. Никто не заставляет вас заниматься как робот, не спать и не отдыхать. Но и занятия раз в две недели по 15 минут не дадут желаемого результата. Составьте себе график уроков английского и четко его придерживайтесь, включите в него дни отдыха, подумайте над оптимальным количеством времени, которое вы можете уделять онлайн занятиям.

Составьте study plan. На подготовительных курсах вам составят специальный план, по которому удобно готовиться к экзамену, но важно также самостоятельно разработать для себя программу домашнего обучения. Также важно, чтобы занятия не были однообразными. План должен состоять из регулярных упражнений, они не обязательно должны быть продолжительными и сложными. Главное, чтобы они помогли проработать определенную тему или навык.

Отслеживайте прогресс. Как правило, перед началом занятий на онлайн курсах вам предложат пройти пробный тест, который поможет определить текущий уровень английского и слабые моменты для проработки. В течение подготовки периодически проходите их заново, чтобы отследить прогресс и не застревать на тех моментах, которые уже улучшили и искать новые для отработки.

Делайте паузы. Небольшие паузы дают возможность перезагрузиться и выдохнуть. Чтобы не довести до того, что появиться желание все бросить — необходим баланс. Подготовка должна вас вдохновлять и мотивировать, а не вытягивать всю энергию. Отдых от онлайн курсов и самостоятельной подготовки должен быть качественным — никаких учебных чатов, мыслей и переживаний об экзамене. Выдохните и перезагрузитесь.

Не забывайте делиться успехами. Перед преподавателем на курсах английского, друзьями и семьей. Хвалите себя и настраивайте на успешную сдачу экзамена. Хорошая подготовка, уверенность в своих силах и спокойствие на экзамене помогут получить желаемый балл.