Погода на выходные 29–30 ноября: комфортная суббота без осадков и дождливое воскресенье на юге

Ноябрь прощается с нами по-осеннему мягко, хотя и не без сюрпризов. По данным SINOPTIK.ua, температурный контраст между самым теплым югом и более прохладным центром в субботу достигнет 5–6 градусов. Интересно, что на юге погода будет необычно теплой для конца ноября — приятный бонус перед зимним сезоном.

Суббота, 29 ноября

Облачный, но сухой день для всех регионов Украины

Суббота порадует отсутствием осадков — можно смело планировать дела на улице без зонта. Согласно прогнозу погоды на выходные, ожидается облачность с периодическими прояснениями, температура комфортная, особенно для жителей юга и востока страны.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточные области проведут субботу под облачным покровом с прояснениями. Днем воздух прогреется до +7…+10 °C, что для конца ноября — вполне уютная температура. В Харькове, Луганске и Донецкой области будет сухо, без штормового ветра. Ночью температура опустится до +2 °C — ощутимая прохлада, поэтому утренние прогулки лучше планировать в теплой одежде.

Центр (Киев, Днепр)

В центральных областях будет прохладнее. В Киеве, Днепре, Полтаве и Черкассах днем температура составит +5…+9 °C, ночью — до +1 °C. Облачность будет преобладать, но осадков не ожидается — идеальный день для прогулок по городу или дел на свежем воздухе. Интересная деталь: Кременчугский район на Полтавщине выделится теплой ночной погодой — редкое для ноября явление, когда температура ночью остается комфортной.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Западные области встретят типичную осеннюю субботу. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Закарпатье — везде днем термометр покажет +6…+8 °C, ночью будет около +3 °C. Облачно с прояснениями, без осадков. Легкая куртка и шарф — и можно наслаждаться прогулкой.

Юг (Одесса, Херсон)

Юг страны станет самым теплым регионом Украины в субботу. Днем температура в Одессе, Херсоне, Николаеве и по всему Крыму достигнет +9…+11 °C — на 4–5 градусов теплее, чем в центре! Ночью будет комфортных +6 °C.

Аллергены отсутствуют, воздух чистый. Народная примета предупреждает: "Если в конце ноября тепло и дождливо — декабрь придет с морозами".

Воскресенье, 30 ноября

Завершение осени: дожди приходят на побережье, остальная страна остается под облаками

Воскресенье разделит страну на две погодные зоны. Прогноз на выходные показывает, что север, восток и центр останутся сухими, а вот юг точно получит дожди — местами довольно интенсивные.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточные области почувствуют похолодание по сравнению с субботой. Днем ожидается +5…+8 °C, ночью — до +2 °C. Сильнее всего температура упадет в Берестинском районе на Харьковщине — с +11 °C до +3 °C: настоящее осеннее падение на 8 градусов за сутки! Харьков, Луганск и другие города востока останутся под облаками, но без осадков.

Центр (Киев, Днепр)

Центральные области переживут самое резкое похолодание этих выходных. Днем температура составит +6…+9 °C, ночью — около +3 °C. В Днепре, Каменском и на Кировоградщине (Кропивницкий, Новоукраинка, Александрия) температура упадет с +13–14 °C до +5–6 °C. Киев, Полтава и Кременчуг останутся сухими, но под облачным небом. Возьмите теплую одежду — контраст с субботой будет заметным.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Днем температура составит +6…+8 °C, ночью — около +3 °C. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь — облачно, без существенных изменений температуры. Исключением станет лишь Береговский район Закарпатья, где возможен небольшой кратковременный дождь. Осадки будут минимальными. Остальная часть запада останется полностью сухой.

Юг (Одесса, Херсон)

Южные области станут эпицентром погодной активности в воскресенье. Днем ожидается +7…+9 °C, ночью — около +5 °C. В то время как остальная страна останется без осадков, юг гарантированно получит дожди. В Одесской области прогнозируются самые интенсивные осадки: в Измаильском районе ожидается сильный и продолжительный дождь с вероятностью 73–75% — зонт обязателен! Резкое похолодание накроет Николаевскую область (включая Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский районы), Одесскую область и Херсонщину. Температура упадет с +15–17 °C до +7–9 °C, то есть на 8–9 градусов за сутки! Это самая значительная температурная перемена выходных.

Аллергены отсутствуют по всей Украине. Штормовых предупреждений нет.

Восток и центр оба дня останутся без осадков, запад — почти полностью сухим, а вот южные области должны подготовиться к настоящему осеннему дождю. Следите за прогнозом, одевайтесь по погоде — и пусть последние дни ноября будут комфортными, несмотря на капризы природы!