Погода на вихідні 29-30 листопада: комфортна субота без опадів і дощова неділя на півдні

Листопад прощається з нами по-осінньому м'яко, хоча й не без сюрпризів. За даними SINOPTIK.ua, температурний контраст між найтеплішим півднем і прохолодним центром у суботу сягне 5-6 градусів.

Цікаво, що на півдні погода буде незвично теплою для кінця листопада — приємний бонус перед зимовим сезоном.

Субота, 29 листопада

Хмарний, але сухий день для всіх регіонів України

Субота порадує відсутністю опадів — можна сміливо планувати справи на вулиці без парасольки. За прогнозом на вихідних очікується хмарність з періодичними проясненнями, температура комфортна, особливо для тих, хто на півдні та сході країни.

Схід (Харків, Луганськ)

Східні області проведуть суботу під хмарним покривом із проясненнями. Вдень повітря прогріється до +7...+10 °C, що для кінця листопада — цілком затишно. У Харкові, Луганську та Донецькій області буде сухо, без вітрових штормів. Вночі температура опуститься до +2 °C — відчутна прохолода, тому ранкові прогулянки краще планувати в теплому одязі.

Центр (Київ, Дніпро)

У центральних областях буде прохолодніше. У Києві, Дніпрі, Полтаві, Черкасах денна температура сягне +5...+9 °C, вночі до +1 °C. Хмарність переважатиме, але опадів не буде — ідеальний день для прогулянок містом чи справ на свіжому повітрі. Цікава деталь: Кременчуцький район на Полтавщині вирізнятиметься теплою погодою вночі — рідкісне явище для листопада, коли нічна температура залишається комфортною.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Західні області зустрінуть типову осінню суботу. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Закарпаття — усюди вдень термометр покаже +6...+8 °C, вночі буде +3°C. Хмарно з проясненнями, без опадів. Легка куртка, шарф — і можна насолоджуватися днем на вулиці.

Південь (Одеса, Херсон)

Південь країни стане найтеплішим куточком України в суботу. Денна температура в Одесі, Херсоні, Миколаєві та по всьому Криму сягне +9...+11 °C — на 4-5 градусів тепліше за центр! Вночі буде комфортних +6 °C.

Алергени відсутні, повітря чисте. Народна прикмета застерігає: "Коли наприкінці листопада тепло та дощить — грудень зустріне морозами".

Неділя, 30 листопада

Завершення осені: дощі приходять на узбережжя, решта країни залишається під хмарами

Неділя розділить країну на дві погодні зони. Прогноз погоди на вихідні показує, що північ, схід і центр залишаться сухими, а от південь точно отримає дощі — місцями досить інтенсивні.

Схід (Харків, Луганськ)

Східні області відчують похолодання порівняно з суботою. Вдень буде +5...+8 °C, вночі до +2 °C. Найбільше температура впаде в Берестинському районі на Харківщині — з +11 °C до +3 °C, справжнє осіннє зниження на 8 градусів за добу! Харків, Луганськ, інші міста сходу залишаться під хмарами, проте без опадів.

Центр (Київ, Дніпро)

Центральні області переживуть найдраматичніше похолодання цих вихідних. Денна температура становитиме +6...+9 °C, вночі буде +3 °C. Дніпро, Кам'янське, Кіровоградщина (Кропивницький, Новоукраїнка, Олександрія) зазнає похолодання з +13-14 °C до +5-6 °C. Київ, Полтава, Кременчук залишаться сухими під хмарним небом. Візьміть тепліший одяг — контраст із суботою буде досить відчутним.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Вдень термометр покаже +6...+8 °C, вночі буде +3 °C. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль — хмарно, без істотних температурних змін. Винятком стане лише Берегівський район у Закарпатті, де можливий невеликий короткочасний дощик. Опади будуть мінімальними. Решта заходу залишиться абсолютно сухою.

Південь (Одеса, Херсон)

Південні області стануть епіцентром недільної погодної активності. Вдень буде +7...+9 °C, вночі +5 °C. Якщо решта країни залишиться сухою, то південь гарантовано отримає дощі. Одеська область зазнає найпотужніших опадів: в Ізмаїльському районі буде сильний дощ — тривалий, інтенсивний, з імовірністю 73-75%. Тож парасолька тут обов'язкова! Різке похолодання: Миколаївська область (включно з Баштанським, Вознесенським, Миколаївським, Первомайським районами), Одеська область, Херсонщина переживуть температурне падіння з +15-17 °C до +7-9 °C — зниження на 8-9 градусів за добу! Це найбільша температурна зміна вихідних.

Алергени відсутні по всій Україні. Штормових попереджень немає.

Схід і центр обидва дні залишаться без опадів, захід майже повністю сухим, а от південні області мають підготуватися до справжнього осіннього дощу. Стежте за прогнозом погоди, одягайтеся за погодою, і нехай останні дні листопада будуть комфортними, попри осінні капризи природи!