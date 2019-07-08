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08.07.2019, 12:30

Получить деньги на карту за 5 минут - кредит от CreditPlus

Получить деньги на карту за 5 минут - кредит от CreditPlus - Фото

Онлайн сервис CreditPlus предлагает доступ к деньгам круглосуточно, без ограничений и отказов

Современный мир сложно представить без компьютеров, мобильных телефонов и различных умных гаджетов. Они облегчают повседневную жизнь, делая ее более интересной и приятной. То, что ранее считалось невозможным, сегодня уже обыденность. Технологии являются основой урбанизации общества и вектором движения вперед.

Современные технологии используются практически во всех сферах экономики и бизнеса. Наиболее заметно влияние технологий в областях, связвнных с финансами. Компании, которые плотно взаимодействуют с fintech, успешно конкурируют в любой сфере, неизменно получают, и приумножают прибыль.

Особенно хорошо зарекомендовали себя компьютерные технологии в сфере кредитования. Наверняка каждый украинец, хоть раз в жизни попадал в ситуации, когда требовалось найти дополнительные средства. Как правило, самым популярным решением поиска дополнительных средств, является кредит. Но далеко не каждый знает, что получить деньги можно, взяв кредит онлайн на свою карту в онлайн режиме через интернет. Такие возможности предлагают микрофинансовые компании небанковского типа.

Банковские кредиты – это сложно и невыгодно. Если подсчитать все проценты и штрафы за неуплату обязательного взноса, то получается, что на пользование кредитом заемщик тратит больше, чем одолжил. Другое дело – оформить микрокредит на карту в микрофинансовой организации (далее МФО), онлайн. Для этого не требуется ехать в офис компании, стоять в очереди, собирать большой пакет документов или искать поручителей.

Компания «CreditPlus» предлагаем быстрые займы до зарплаты от 500 до 10 000 гривен. Чтобы получить деньги, необходимо открыть сайт компании, или воспользоваться его мобильным приложением, и оформить онлайн заявку. Рассмотрение заявок длится всего несколько минут. 98% заявок получают одобрение, а средства поступают прямо на карту, которую вы укажете в анкете. Главные преимущества онлайн кредитов на карту – это безопасность, скорость, минимальный процент.

Многие украинцы по сей день боятся самого слова «кредит», представляя себе длительную и нервную бумажную волокиту с утомительными собеседованиями и множеством справок. Но для клиентов CredtPlus дела обстоят совершенно иначе. В течение 5 минут любой клиент может оформить займ и получить деньги на всою карту.

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Теги: кредит, CreditPlus
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