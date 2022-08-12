Приглашайте друзей и экономьте на страховании до 50%.Реферальная программа hotline.finance

Сервис онлайн-страхования hotline.finance запустил свою реферальную программу. Это означает, что пользователи могут получать бонусы, привлекая друзей в сервис.

Как получить бонусы на hotline.finance?

1. Зарегистрируйтесь или будьте зарегистрированы на сайте hotline.finance.

2. Если вы являетесь клиентом hotline.finance, перейдите в личный кабинет, в раздел "Реферальная программа". Если только что зарегистрировались, реферальная программа у вас появится через месяц или сразу после покупки любой страховки.

3. Скопируйте реферальную ссылку и отправьте ее другу, которому нужна страховка и который ранее не пользовался hotline.finance. Там же будет промокод на 5% скидку на страхование для друга.

4. Когда друг перейдет по вашей реферальной ссылке и оформит страховку, вам на бонусный счет начислится 5% стоимости страховки друга. Чем больше друзей вы привлечете, тем больше бонусов получите.

Обратите внимание!

• Реферальное приложение работает только для новых пользователей. Привлечь друзей, ранее покупавших на hotline.finance, и получить за них бонусы не получится.

• Бонусы начисляются сразу после того, как друг оформит страховку по вашей реферальной ссылке. Однако потратить их можно будет после того, как начнет действовать страховка друга.

• Бонусами можно оплатить только часть стоимости страховок: автоцивилка, туристическая страховка, Зеленая карта для заграницы, медицина для водителя, авто ассистанс.

Как использовать бонусы на hotline.finance?

На этапе проверки данных перед оплатой страховки введите сумму бонусов, которые хотите списать. Бонусами можно оплатить до 50% от Зеленой карты, до 40% — турстраховки, до 25% — медицины для водителя и авто ассистанса и до 20% — ОСАГО. Система покажет вам доступную для списания сумму.