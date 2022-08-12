Приглашайте друзей и экономьте на страховании до 50%.Реферальная программа hotline.finance

Сервис онлайн-страхования hotline.finance запустил свою реферальную программу. Это означает, что пользователи могут получать бонусы, привлекая друзей в сервис.
1. Зарегистрируйтесь или будьте зарегистрированы на сайте hotline.finance.
2. Если вы являетесь клиентом hotline.finance, перейдите в личный кабинет, в раздел "Реферальная программа". Если только что зарегистрировались, реферальная программа у вас появится через месяц или сразу после покупки любой страховки.
3. Скопируйте реферальную ссылку и отправьте ее другу, которому нужна страховка и который ранее не пользовался hotline.finance. Там же будет промокод на 5% скидку на страхование для друга.
4. Когда друг перейдет по вашей реферальной ссылке и оформит страховку, вам на бонусный счет начислится 5% стоимости страховки друга. Чем больше друзей вы привлечете, тем больше бонусов получите.
Обратите внимание!
• Реферальное приложение работает только для новых пользователей. Привлечь друзей, ранее покупавших на hotline.finance, и получить за них бонусы не получится.
• Бонусы начисляются сразу после того, как друг оформит страховку по вашей реферальной ссылке. Однако потратить их можно будет после того, как начнет действовать страховка друга.
• Бонусами можно оплатить только часть стоимости страховок: автоцивилка, туристическая страховка, Зеленая карта для заграницы, медицина для водителя, авто ассистанс.
На этапе проверки данных перед оплатой страховки введите сумму бонусов, которые хотите списать. Бонусами можно оплатить до 50% от Зеленой карты, до 40% — турстраховки, до 25% — медицины для водителя и авто ассистанса и до 20% — ОСАГО. Система покажет вам доступную для списания сумму.