UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
09.09.2021, 13:09

ROI4CIO выпустила мобильное приложение, которое выводит презентации на новый уровень

Цей матеріал також доступний українською
ROI4CIO выпустила мобильное приложение, которое выводит презентации на новый уровень - Фото

Компания ROI4CIO выпустила мобильное приложение Roi4Presenter, которое в пару кликов позволяет провести презентацию со смартфона

После загрузки и настройки презентации, пользователь получает веб-ссылку и отправляет своим слушателям. Те, в свою очередь могут в любое время посмотреть презентацию в браузере, оценить слайды и задать вопросы. Презентатор получает уведомление, когда кто-то зашел в презентацию или начал диалог в чате, и может подключиться, чтобы продолжить показ вживую, используя смартфон как пульт управления.

Первая официальная версия приложения доступна бесплатно, чтобы пользователи могли попробовать и оценить преимущества, которые позволяют не только держать все презентации под рукой, но и легко вовлекать аудиторию в обсуждение, а также обучать новых сотрудников. Но, самое главное, Roi4Presenter экономит время -  как слушателя, так и презентатора.

Анна Санникова, директор по маркетингу, ROI4CIO:  "Больше не нужно договариваться о времени со слушателями и повторять одну и ту же презентацию по многу раз. Roi4Presenter дает возможность слушателю за 2-3 минуты ознакомиться с основным содержанием презентации, выбрав длительность показа, а также посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы. Презентатор же может проводить несколько презентаций одновременно без личного присутствия, давая ссылку на запись. При этом он может подключиться к каждому и продолжить общение вживую".

Страница приложения https://www.roi4presenter.com/

ROI4CIO – это онлайн платформа (https://roi4cio.com/) для взаимодействия поставщиков и пользователей ИТ. ROI4CIO помогает подбирать и сравнивать ИТ продукты, рассчитывать цену и определяет ROI от ИТ. Поставщикам ИТ ROI4CIO предлагает инструменты для масштабирования продаж, сокращения расходов и закрытия сделок.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: ROI4CIO
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 