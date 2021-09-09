ROI4CIO выпустила мобильное приложение, которое выводит презентации на новый уровень

После загрузки и настройки презентации, пользователь получает веб-ссылку и отправляет своим слушателям. Те, в свою очередь могут в любое время посмотреть презентацию в браузере, оценить слайды и задать вопросы. Презентатор получает уведомление, когда кто-то зашел в презентацию или начал диалог в чате, и может подключиться, чтобы продолжить показ вживую, используя смартфон как пульт управления.

Первая официальная версия приложения доступна бесплатно, чтобы пользователи могли попробовать и оценить преимущества, которые позволяют не только держать все презентации под рукой, но и легко вовлекать аудиторию в обсуждение, а также обучать новых сотрудников. Но, самое главное, Roi4Presenter экономит время - как слушателя, так и презентатора.

Анна Санникова, директор по маркетингу, ROI4CIO: "Больше не нужно договариваться о времени со слушателями и повторять одну и ту же презентацию по многу раз. Roi4Presenter дает возможность слушателю за 2-3 минуты ознакомиться с основным содержанием презентации, выбрав длительность показа, а также посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы. Презентатор же может проводить несколько презентаций одновременно без личного присутствия, давая ссылку на запись. При этом он может подключиться к каждому и продолжить общение вживую".

Страница приложения https://www.roi4presenter.com/

ROI4CIO – это онлайн платформа (https://roi4cio.com/) для взаимодействия поставщиков и пользователей ИТ. ROI4CIO помогает подбирать и сравнивать ИТ продукты, рассчитывать цену и определяет ROI от ИТ. Поставщикам ИТ ROI4CIO предлагает инструменты для масштабирования продаж, сокращения расходов и закрытия сделок.