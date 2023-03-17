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Пресс-релиз
17.03.2023, 09:45

Стало известно, какая компания заплатила половину всех налогов с игорного бизнеса за 2022

Цей матеріал також доступний українською
Стало известно, какая компания заплатила половину всех налогов с игорного бизнеса за 2022 - Фото

За 2022 год лицензионными представителями рынка азартных игр было уплачено в государственный бюджет 730 млн грн налогов

По сообщению народного депутата Украины Ярослава Железняка, почти 300 млн грн от общей суммы налогов от игорного бизнеса за 2022 год уплатила одна компания из 47 представленных на рынке. Как выяснилось – это онлайн-оператор казино PIN-UP Ukraine. 

Об этом в своем материале пишет 24 канал

Из открытых источников и со слов COO PIN-UP Ukraine Игоря Зотько стало известно, что компания в 2022 году сделала 271,2 млн грн отчислений в государственный бюджет Украины, из которых 23,4 млн грн – это лицензионный сбор и 247,8 млн грн – налоги. В частности, в налоговые вычеты вошли: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ. 

"PIN-UP Ukraine является одним из ответственных лидеров на рынке лицензионного казино Украины, поддерживающего экономику государства и реализующего большое количество гуманитарных и благотворительных проектов для украинцев. За 2022 год PIN-UP Ukraine уплатила 271 млн гривен налогов и лицензионного сбора. И только за два месяца 2023 года уже направлено в госбюджет 304,8 млн. налоговых вычетов. Наша компания продолжит развивать рынок и поддерживать государство", – прокомментировал СОО PIN-UP Ukraine Игорь Зотько. 

В PIN-UP добавили, что в последнее время наблюдают волну негативных материалов, в том числе вроде бы наложения санкций на компанию. По мнению Зотько это не что иное, как заказная кампания против бренда с целью расшатать позиции и использовать турбулентность рынка чтобы избавиться от конкурента.

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Теги: налоги, PIN-UP Ukraine
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