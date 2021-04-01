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01.04.2021, 12:33

Старт четвертого сезона украинской премии L’Oréal-UNESCO "Для женщин в науке"

Старт четвертого сезона украинской премии L’Oréal-UNESCO "Для женщин в науке" - Фото

Украинская Премия реализуется компанией L'Oréal Украина четвертый год подряд, являясь частью глобальной программы L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке"

Відповідно до оприлюдненого дослідження UNESCO, попри зростання кількості жінок, які обирають науку своєю професією, вони й досі становлять не більше 33% серед усіх науковців світу[1]. Лише 28% серед випускників технічних навчальних закладів та 40% випускників з інформатики — це жінки[2]. Із часів заснування Нобелівської премії 1901 року всього 621 науковець здобув нагороду за свою роботу в галузі фізики, хімії та медицини, і серед них лише 22 лауреатки — жінки.

Високо цінуючи наукове пізнання й гендерну рівність, Фундація L’Oréal спільно з ЮНЕСКО започаткували в 1998 році програму "Для жінок у науці", яка спрямована на зміцнення позицій жінок у науці, підтримку провідного наукового досвіду і сприяння талановитим жінкам- науковицям у визнанні, на яке вони заслуговують.

У 2021 році українська Премія реалізується компанією L’Oréal Україна вже четвертий рік поспіль і є частиною глобальної Програми L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці". Мета Премії — підтримати й відзначити талановитих жінок-науковиць і заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.


З 01 квітня до 01 липня 2021 року включно триватиме збір заявок через спеціальну онлайн- платформу https://www.forwomeninscience.in.ua/. До участі запрошуються громадянки України віком від 18 до 40 років, які професійно проводять наукові дослідження в галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика), мають науковий ступінь, публікації в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, та є соціально активними у популяризації науки. Інформування про Правила Програми та зміни до них буде здійснюватися на вебсайті.

Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі Програми, до складу якого входять експерти та експертки з різних галузей науки. Членами журі Премії є провідні науковці України — академіки, які є визнаними фахівцями у STEM галузях, мають бездоганну наукову репутацію та високоморальні.

Наступним етапом Премії стане відбір поважними членами Журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у жовтні 2021 року та оголошення трійки переможниць у листопаді 2021 року. Про спосіб та місце оголошення буде повідомлено окремо на сторінці Facebook https://www.facebook.com/lorealukraine/ та на офіційному вебсайті компанії https://www.loreal.ua/

Кожна Лауреатка отримає грошову премію в розмірі 150 000 грн (сто п’ятдесят тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд.

Від самого запровадження програми "Для жінок у науці" у 1998 році понад 3500 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких кандидатки наук та аспірантки, здобули визнання й підтримку в 117 країнах, а п’ять отримали Нобелівську премію.

Партнери — Національна академія наук України, Центр "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" та ініціатива Дівчата STEM.

Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки!

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Теги: L'Oréal Украина, L'Oréal-UNESCO «Для женщин в науке"
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