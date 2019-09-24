Стартапы Carbominer и EcoTyre представят Украину на конкурсе

21 сентября в Ивано-Франковске состоялся национальный финал самого большого в мире конкурса «зеленых» бизнес-идей ClimateLaunchpad. Победителями стали стартапы Carbominer, EcoTyre и Atmosphere.

В этом году Greencubator получил 35 заявок от участников, из них в национальный финал прошли 9 команд, которые и презентовали свои идеи на территории ревилитализированного завода «Промприлад. Реновація» 21 сентября. Первое место заняла команда Carbominer, которая разработала технологию сбора углекислого газа напрямую из атмосферы для теплиц, благодаря чему можно увеличить продуктивность, а значит, и доходы.

Второе место заняла команда EcoTyre: ребята разработали метод глубокой переработки автомобильных шин, который базируется на использовании электромагнитного поля. Решение украинской команды мобильное, так как оно предусматривает выезды на свалки шин с последующей их переработкой на полезные составляющие: резину, металлический корд, текстиль, и с дальнейшим повторным их использованием в производстве.

Технология EcoTyre обеспечивает максимальное повторное использование компонентов шин, таким образом, сокращая выбросы от их изготовления и утилизации.

Третье место заняла команда Atmosphere с технологией управления котельными установками. Она экономит топливо и сокращает отходы за счёт использования точного прогноза погоды и нейронной сети, которая заранее рекомендует оптимальный режим работы котельной с автоматизированным или ручным управлением.

Однако, правила ClimateLaunchpad в этом году предусматривают, что участники, которые заняли 3-е место, попадают на Global Grand Final по результатам всемирного online-голосования, которое выберет 12 финалистов из 53 стран-участниц.

Роман Зинченко, сооснователь Greencubator, национального партнера ClimateLaunchpad в Украине: «В этом году увеличилось разнообразие идей и технологий, которые подались на отборочный тур ClimateLaunchpad в Украине. Конкурс становится все более популярным, растет уровень инновационности и сфокусированности решений участников. Мы уверены, что победители в этом году достойно представят Украину на всемирном финале в Амстердаме - и очень рассчитываем на массовую поддержку онлайн-питча команды, которая заняла третье место, ведь нам нужно как можно лучше представить украинский cleantech-сектор на глобальном уровне и снова вернуться с призовыми местами».

Украина уже в четвертый раз принимает участие в ClimateLaunchpad. Соревнование входит в комплекс предпринимательских программ от европейской климатической инициативы EIT Climate-KIC. Национальный организатором конкурса в Украине является

Greencubator, который проводит отбор украинских команд и отвечает за подготовку их к участию в национальном и глобальном финалах. Партнерами конкурса в Украине в этом году стали фонд Green for Growth Fund, который софинансируется средствами ЕС в рамках инициативы EU4Energy, компания Baker Tilly и Министерство образования и науки Украины. Медиа-партнер СlimateLaunchpad в Украине 2019 — Ліга.Tech.