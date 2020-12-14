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14.12.2020, 09:30

Страховая компания VUSO запустила систему визуального распознавания техпаспортов

Страховая компания VUSO запустила систему визуального распознавания техпаспортов - Фото

Клиентам будет достаточно сделать одно фото своего техпаспорта

Больше не требуется вводить информацию об авто и его владельце вручную. Это значительно упрощает процесс оформления полиса ОСАГО.

Два года назад VUSO выпустила чат-бот, с которым получить страховой полис можно за 7 минут. Вся необходимая информация заполняется в мессенджере. Купить страховку можно меньше, чем за минуту. Большая часть данных об автомобиле и водителе считывается с помощью функции распознавания фотографий.

Эта система создана компанией Evergreen на основе нейронных сетей. Помимо визуального распознавания, программа дополняет и проверяет данные по серийному номеру техпаспорта. 

За два года с помощью нейронных сетей мы обработали 18 169 техпаспортов. Из них выявлено всего 3074 ошибок распознавания: на фото — не паспорт, очень плохое качество. Из оставшихся 15 095 распознанных:

  • 90% распознано идеально (или с мелкой помаркой);
  • 2,7% имело значительную ошибку в одном из полей;
  • 3,3% распознано некорректно.  

VUSO — лидер по онлайн страхованию ОСАГО и туристических полисов. Работает на рынке с 2001 года. Компании доверяют более 2 000 000 клиентов.

Разработчик системы распознавания техпаспортов — команда Evergreen, специализируется на IT проектах, SaaS сервисах, и инновационных платформах с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения. Решения Evergreen всегда работают для бизнеса, и приносят весомые результаты заказчикам.

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Теги: ОСАГО, VUSO
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