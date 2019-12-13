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13.12.2019, 17:16

СвітЧаю: акции к Международному дню чая

СвітЧаю: акции к Международному дню чая - Фото

Покупайте акционные товары на сумму более 500 грн и получите дополнительную скидку 10%

Ежегодно 15 декабря отмечается Международный день чая — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле! Специально к этому дню интернет магазин "Свит чаю" дарит Вам супер скидки до 40%. Покупайте  акционные товары на сумму более 500 грн и получите дополнительную скидку 10%.

Вот уже более 18-ти лет продукция компании «Світ чаю» прочно занимает лидирующие позиции на рынке весовых чаев Украины. Все эти годы мы постоянно ощущали поддержку и доверие нашего потребителя, за что несказанно благодарны ему. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

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Теги: Світ чаю
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