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30.11.2020, 15:31

TransferGo получила 4 млн фунтов от Silicon Valley Bank

TransferGo получила 4 млн фунтов от Silicon Valley Bank - Фото

Финансирование предназначено для развития сервиса моментальных платежей, который обеспечивает 2,5 млн клиентов возможность мгновенно переводить деньги

Одна из самых быстрорастущих компаний мира в сфере денежных переводов TransferGo получила финансирование в размере 4 млн фунтов от британского филиала Silicon Valley Bank (SVB) ― банка, с которым работают самые инновационные компании. Это позволит компании продолжать развивать и расширять свою платформу моментальных денежных переводов для индивидуальных пользователей, малого и среднего бизнеса, а также для корпоративных клиентов. 

Обладая более чем 35-летним опытом партнерства с инноваторами, финансовая экспертиза и менторинг SVB позволят TransferGo следовать ускоренной программе трансформации цифровых платежей. Учитывая, что денежные переводы являются основой финансовой интеграции даже в разгар пандемии, сегодняшнее партнерство свидетельствует о готовности TransferGo и SVB обслуживать миллионы мигрантов, которые хотят отправлять деньги домой быстро, безопасно и выгодно. 

Несмотря на волатильность рынка в течение всего года, TransferGo бросает вызов пессимистическим прогнозам, показывая увеличение объема трансграничных платежей на рынках, где представлен сервис компании, более чем на 117% за последний финансовый год. Финансирование будет сосредоточено на сервисе моментальных платежей и его local-in/local-out модели, которая помогает 2,5 млн клиентов по всему миру за считанные секунды отправлять деньги через границы. 

"Мы очень рады расширению нашего партнерства с TransferGo, поскольку с нетерпением ждем возможности стать частью истории их роста, ведь компания расширяет свой цикл инноваций, чтобы привлечь больше клиентов к более быстрому, выгодному и удобному способу отправки денег по всему миру", ― говорит директор Silicon Valley Bank Крейг Фокс. 

"Сегодняшний день стал началом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Silicon Valley Bank, ― комментирует генеральный директор и сооснователь TransferGo Даумантас Двилинскас. ― SVB имеет многолетний опыт поддержки стартапов и наставничества в сфере инноваций, это идеальный партнер для сопровождения в период пандемии и перехода на следующий этап роста нашего бизнеса". 

Напомним, в июне этого года компания TransferGo привлекла дополнительные инвестиции в размере 10 млн долларов, что позволило расширить присутствие сервиса на мировой арене и продолжить запуск новых сервисов на базе своей глобальной платформы платежей. Недавно TransferGo объявила о начале сотрудничества с платежной системой Visa, которое сделало возможным денежные переводы с карты на карту по всему миру.

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Теги: TransferGo
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