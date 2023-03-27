Три фасона стильных резиновых сапог

Современные модели настолько роскошны, что хочется носить их не снимая и не только в дождь!

Какие фасоны резиновых сапожек сделают ваш образ незабываемым, рассказали эксперты модного отдела мультибрендового интернет-магазина ANSWEAR.ua.

К слову, в каталоге этой торговой точки https://answear.ua/k/vona/vzuttya/gumovi-choboty есть парочка ну очень симпатичных вариантов.

Кузина Chelsea boots

Эта симпатичная обувка из ПВХ ничем не хуже своих кожаных "родственников", легендарных английских ботинок челси. Точно такая же высота до лодыжки, изящные вставки из эластика, небольшой широкий каблук и очаровательно скругленный носок. Видите? Все на месте. И какая при этом палитра оттенков! Вот здесь-то резиновым сапожкам в стиле челси конкурентов и нет.

С чем надеть. Поскольку заправленные в челси штанины – моветон, для дождливой погоды под эти резиновые сапожки выбирайте укороченные брючки или капри из денима. Вполне уместны и джинсы с отворотами.

Отлично сочетаются резиновые челси с юбкой-солнце. Тонкие чулки выгодно подчеркнут стройность ног, а симпатичные забавные носочки, чуть выглядывающие из обуви, добавят романтическому образу немножко озорства.

И к платью макси резиновые сапожки в стиле челси тоже очень подходят. Только представьте: платье, пальто с широким поясом, шляпа с широкими полями, элегантный кашемировый шарфик и большущий зонт. Привет, старая добрая Англия! Что может быть женственнее в непогоду?

Широкие полусапоги

Нечто среднее между ботинками челси и высокими сапогами, эта модель незаменима для хождения по глубоким лужам.

Дополнительный бонус: несмотря на то, что выглядят они внушительно, на деле – легкие как перышко.

С чем надеть: узкие брюки, джинсы-скинни, леггинсы. Словом, все, что можно и нужно заправлять в сапоги!

Восхитительно выглядит модель с короткими широкими шортами, особенно в стиле милитари. При необходимости можно надеть яркие гетры – тандем они не испортят.

С юбкой до колена широкие резиновые полусапожки сформируют образ сильной, стильной, но не чуждой романтики горожанки. То что надо в этом сезоне!

Высокие резиновые сапоги

Никуда не денешься, классика жанра. Но в отличие от своих пращуров, современная пара из ПВХ выглядит не как вынужденная мера защитить ноги, когда необходимо пуститься вплавь по лужам, а как самодостаточная, выверенная деталь гардероба.

Особенно интересны модели-ридинги, почти полностью, как и челси, повторяющие экстерьер аристократичных кожаных сапог для верховой езды.

С чем надеть: с джинсами-скинни, заправленными в голенище. Так ваши ноги будут абсолютно защищены не только от сырости, но и от брызг.

В сочетании с узким платьем или юбкой-карандаш и коротким плащом высокие резиновые сапоги сформируют трогательный образ из самого романтического фильма всех времен и народов "Шербурские зонтики".

А если вы наденете высокие резиновые сапоги под короткие шорты, ваши стройные ноги станут центральным элементом чудесного образа. Экспериментируйте. Ведь на самом деле дождь – это прекрасно!