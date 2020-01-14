Три тактики общения с близкими

При слове «переговоры», мы представляем офис. Хотя техники делового общения не отличаются от приемов, используемых для предотвращения разгорания конфликта на кухне.

Многие чувствуют истощение при длительном времяпрепровождении с родными. Давайте разберем три тактики эффективного взаимодействия.

1. Общайтесь, помня о плохой BATNA

Вы можете быть прекрасным руководителем в офисе, а дома на кухне ощущать себя нашкодившим ребенком. «Офисная значимость» не обеспечивает уважения близких. Дома вы лишены основного источника силы в переговорах, - BATNA (best alternative to a negotiated agreement), или, иными словами, плана Б. Вы можете найти иного поставщика, если текущий не проявляет уважения, но что вы будете делать, если не договариваетесь с супругом?

Помните, что иные члены семьи также имеют слабую BATNA. Держите в фокусе значимость второй стороны для вас и наращивайте свою. Озадачьтесь, чем вы можете быть полезными другому? Когда стороны понимают, что у них нет выбора, они усиливают старания для улучшения взаимоотношений. Наилучшая альтернатива – тепло и забота, которую вы можете дать другу.

2. Выходите на балкон

Пауза – великая вещь. Конфликты разгораются потому, что мы реагируем быстро и не задумываясь, на то, что скажет или сделает собеседник. Услышали критическое замечание? Возьмите паузу, прогуляйтесь, представьте вас двоих на театральной сцене, а себя – зрителем на балконе. Это - позиция третьей стороны, где у вас появляется возможность выбора эффективной, не разрушающей отношения реакции. Посмотрите на ситуацию шире – кто для вас этот человек, что он значит для вас в сравнении с поводом для конфликта?

3. Выражайте благодарность

В момент напряжения трудно ретроспективно увидеть все хорошее, что вы делали друг для друга. В фокус нашего внимания всегда попадает что-то не сделанное, недоданное. И мы высказываем негативные замечания. Переместите внимание на выражение благодарности. Это позволит второму чувствовать себя спокойнее.

Например, ваши родители бурчат, что вы не проведете все выходные с ними. Можно обидеться, а можно выразить благодарность за любовь и привязанность, которые лежат в основе их ожиданий. Игры, семейные вечера - вспомните обо всем хорошем в трудные моменты. Благодарность в их адрес позволит им испытать теплые чувства по отношению к вам в ответ.

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