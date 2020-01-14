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14.01.2020, 13:44

Три тактики общения с близкими

Три тактики общения с близкими - Фото

Многие чувствуют истощение при длительном времяпрепровождении с родными. Давайте разберем три тактики эффективного взаимодействия

При слове «переговоры», мы представляем офис. Хотя техники делового общения не отличаются от приемов, используемых для предотвращения разгорания конфликта на кухне.

Многие чувствуют истощение при длительном времяпрепровождении с родными. Давайте разберем три тактики эффективного взаимодействия.

1. Общайтесь, помня о плохой BATNA

Вы можете быть прекрасным руководителем в офисе, а дома на кухне ощущать себя нашкодившим ребенком. «Офисная значимость» не обеспечивает уважения близких. Дома вы лишены основного источника силы в переговорах, - BATNA (best alternative to a negotiated agreement), или, иными словами, плана Б. Вы можете найти иного поставщика, если текущий не проявляет уважения, но что вы будете делать, если не договариваетесь с супругом?

Помните, что иные члены семьи также имеют слабую BATNA. Держите в фокусе значимость второй стороны для вас и наращивайте свою. Озадачьтесь, чем вы можете быть полезными другому? Когда стороны понимают, что у них нет выбора, они усиливают старания для улучшения взаимоотношений. Наилучшая альтернатива – тепло и забота, которую вы можете дать другу.

2. Выходите на балкон

Пауза – великая вещь. Конфликты разгораются потому, что мы реагируем быстро и не задумываясь, на то, что скажет или сделает собеседник. Услышали критическое замечание? Возьмите паузу, прогуляйтесь, представьте вас двоих на театральной сцене, а себя – зрителем на балконе. Это - позиция третьей стороны, где у вас появляется возможность выбора эффективной, не разрушающей отношения реакции. Посмотрите на ситуацию шире – кто для вас этот человек, что он значит для вас в сравнении с поводом для конфликта?

3. Выражайте благодарность

В момент напряжения трудно ретроспективно увидеть все хорошее, что вы делали друг для друга. В фокус нашего внимания всегда попадает что-то не сделанное, недоданное. И мы высказываем негативные замечания. Переместите внимание на выражение благодарности. Это позволит второму чувствовать себя спокойнее.

Например, ваши родители бурчат, что вы не проведете все выходные с ними. Можно обидеться, а можно выразить благодарность за любовь и привязанность, которые лежат в основе их ожиданий. Игры, семейные вечера - вспомните обо всем хорошем в трудные моменты. Благодарность в их адрес позволит им испытать теплые чувства по отношению к вам в ответ.

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https://cantalk.com.ua/peregovorshik/

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Теги: переговоры, общение
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