"УАВторметресурс" предлагает провести международный аудит металлофонда Украины

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Чтобы не допустить возможные манипуляции относительно дефицита украинского металлолома для полноценного обеспечения нужд металлургической отрасли Украины, Ассоциация вторичных металлов и ресурсов ("УАВторметресурс") планирует привлечь авторитетную международную аудиторскую компанию для проведения аудита структуры металлофонда Украины и потенциальных запасов металлолома.

Для получения имеющейся информации о металлофонде Украины "УАВторметресурс" обратилась в Кабинет Министров Украины.

В официальном обращении отмечается, что в 2006 году Государственным предприятием "Укрпромзовнiшекспертиза" на основании обработки большого массива информации был сделан тщательный анализ структуры металлофонда Украины и потенциальных запасов металлолома, который изложен в отчете "металлофонд Украины и ресурс ломозаготовки на период до 2015 года".

Центральный орган исполнительной власти — правопреемник Минпромполитики — должен располагать этим отчетом, который станет фундаментом для начала международного аудита металлофонда Украины.

УАВторметресурс запросила также:

- информацию об объемах поставки оборонным предприятиям Украины продукции украинских металлургических заводов и уровне цен на эту продукцию с разбивкой по месяцам для анализа и обобщения последствий действия экспортной пошлины на металлолом.

Проведение международного аудита структуры металлофонда Украины с привлечением международных экспертов должно поставить окончательную точку в вопросе дефицита лома и возможном сокращении производства стали в связи с этим.

Напомним, что ранее Украинская ассоциация вторичных металлов настаивала на экспертизе Минэкономики о запрете экспорта лома.