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11.08.2021, 16:54

"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары

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"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары - Фото

В ночь с 10 на 11 августа экипажи авиакомпании "Украинские вертолёты" продолжили операции по пожаротушению лесных пожаров в Турции. В результате проделанной работы были полностью ликвидированы пожары в районе Дерекёй, что в 15 км от курортного Бодрума, на юго-западе страны.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Украинские вертолеты".

"Силами только четырех вертолетов авиакомпании в ночь с 10 на 11 августа были ликвидированы лесные пожары в районе населенного пункта Дерекёй провинции Мугла. Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся с Эгейского моря", – сообщили агентству в авиакомпании "Украинские вертолёты".

Контроль за полётами совершала специальная группа от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Другие вертолеты, кроме украинских, в этой операции не задействовались. Пожары были полностью ликвидированы.

Как известно, четыре воздушных судна авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа, присоединившись к инициативе Президента Украины предоставить помощь в тушении пожаров, и базируются в аэропорту города Ыспарта. Для выполнения задач по пожаротушению возле Бодрума вчера был совершен 1,5 часовой перелёт, после чего на рассвете экипажи вернулись в Ыспарту. Операции по пожаротушению ночью в условиях горной местности проводятся в Европе впервые.

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Теги: Украинские вертолеты
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