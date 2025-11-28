Umall: украинский маркетплейс, который играет по честным правилам и делает онлайн-покупки проще

Юмолл доказывает простую мысль: онлайн-торговля может быть нормальной. Без перегибов, без давления, без бесконечных всплывающих окон

Иногда складывается реальное впечатление, что рынок маркетплейсов застрял "в прошлом": сложные алгоритмы показывают только "громкие" карточки, продавцы борются за шанс быть замеченными, а покупатели бесконечно листают ленты, где за красивой картинкой может скрываться совсем не то, что обещано.

И тут появляется украинский маркетплейс Umall – именно тогда, когда рынок начал уставать от подобных уловок. Это не пафосный релиз, а прагматичная попытка переосмыслить правила: меньше манипуляций, больше прозрачности.

Команда Юмолл не строила проект "сверху" от корпорации; платформа родилась из практического запроса – дать шанс малому бизнесу и не заваливать покупателя излишней сложностью. Это значит, что интерфейс и процессы отточены так, чтобы не "грузить" людей непонятными терминами и скрытыми условиями: все цифры и правила видны, а не спрятаны где-то в правых колонках.

Почему продавцы приходят на Umall – и остаются

Если спросить предпринимателей, что их раздражает в крупных маркетплейсах, ответы повторяются снова и снова: странные комиссии, непонятные лимиты, внезапные списания, отсутствие "живой" поддержки и вечное ощущение, что платформа играет на стороне кого угодно, только не продавца.

Umall ломает эту логику. И делает это не лозунгами, а реальными условиями:

Четкие комиссии, никаких скрытых пунктов. Все прописано – видно и понятно. Продавец сразу знает, сколько заработает, и может планировать бизнес.

Живая поддержка, которая реально включается в процесс. Здесь не заставляют ждать три дня ради банального ответа. Специалисты знают систему и помогают быстро.

Здоровая конкуренция. Нет ситуации, когда крупные бренды занимают всю витрину, а малые предприниматели остаются в тени. Каждый имеет шанс показать себя.

Удобный личный кабинет. Настроить витрину, обновить товары, отследить аналитику – все делается "без боли" и сложных инструкций.

А как же покупатели? Уникальные фишки Umall

Со стороны пользователя все еще проще: человек заходит, ищет товар, выбирает, заказывает. Казалось бы, что тут сложного? Но на практике многие маркетплейсы перегружены рекламой, навязыванием и лишними шагами, которые превращают обычную покупку в маленький квест. Umall работает по противоположному принципу: быстро, честно, прозрачно.

Впервые в мире на маркетплейсе реализован расчет мерных изделий, таких как ковролин, линолеум, геотекстиль. Система автоматически подсчитывает количество квадратных метров, в соответствии с выбранной шириной рулона и нужной длины, которую указал покупатель.

Но это еще не все: Юкрейниан Молл разработал подсчет количества квадратных метров в одной пачке. Например, в ламинате продавец указывает количество квадратных метров в одной упаковке и в зависимости от количества, которое отправлено в корзину меняется и стоимость заказа.

Umall – экосистема, созданная для роста украинского рынка

