Umall: український маркетплейс, який грає за чесними правилами та робить онлайн-покупки простішими

Іноді складається реальне враження, що ринок маркетплейсів застряг "у минулому": складні алгоритми показують лише "гучні" картки, продавці борються за шанс бути поміченими, а покупці безкінечно гортають стрічки, де за красивою картинкою може ховатися зовсім не те, що обіцяно.

І тут з’являється український маркетплейс Umall — саме тоді, коли ринок почав втомлюватися від подібних хитрощів. Це не пафосний реліз, а прагматична спроба переосмислити правила: менше маніпуляцій, більше прозорості.

Команда Юмолл не будувала проєкт "згори" від корпорації; платформа народилася з практичного запиту — дати шанс малому бізнесу й не завалювати покупця зайвою складністю. Це означає, що інтерфейс і процеси відточені так, щоб не "грузити" людей незрозумілими термінами та прихованими умовами: усі цифри й правила видно, а не заховані десь у правих колонках.

Чому продавці приходять на Umall — і залишаються

Якщо запитати підприємців, що їх дратує у великих маркетплейсах, відповіді повторюються знову й знову: дивні комісії, незрозумілі ліміти, раптові списання, відсутність "живої" підтримки та вічне відчуття, що платформа грає на боці кого завгодно, тільки не продавця.

Umall ламає цю логіку. І робить це не гаслами, а реальними умовами:

Чіткі комісії, жодних прихованих пунктів. Усе прописано — видно й зрозуміло. Продавець одразу знає, скільки заробить, і може планувати бізнес.

Жива підтримка, яка реально включається в процес. Тут не змушують чекати три дні заради банальної відповіді. Фахівці знають систему й допомагають швидко.

Здорова конкуренція. Немає ситуації, коли великі бренди займають усю вітрину, а малі підприємці залишаються в тіні. Кожен має шанс показати себе.

Зручний особистий кабінет. Налаштувати вітрину, оновити товари, відстежити аналітику — усе робиться "без болю" та складних інструкцій.

А як же покупці? Унікальні фішки Umall

З боку користувача все ще простіше: людина заходить, шукає товар, обирає, замовляє. Здавалося б, що тут складного? Але на практиці багато маркетплейсів перевантажені рекламою, нав’язуванням і зайвими кроками, які перетворюють звичайну покупку на маленький квест. Umall працює за протилежним принципом: швидко, чесно, прозоро.

Вперше у світі на маркетплейсі реалізовано розрахунок мірних виробів, таких як ковролін, лінолеум, геотекстиль. Система автоматично підраховує кількість квадратних метрів, відповідно до обраної ширини рулону та потрібної довжини, яку вказав покупець.

Та це ще не все: Юкрейніан Молл розробив підрахунок кількості квадратних метрів у одній пачці. Наприклад, у ламінаті продавець вказує кількість квадратних метрів в одній упаковці та в залежності від кількості, яка відправлена в корзину змінюється і вартість замовлення.

Umall — екосистема, створена для зростання українського ринку

Юмолл доводить просту думку: онлайн-торгівля може бути нормальною. Без перегинів, без тиску, без безкінечних спливаючих вікон. Це просто місце, де зручно працювати й приємно купувати. Саме тому про Umall сьогодні говорять дедалі частіше — і не дивно, що разом із цим зростають і аудиторія, і довіра до бренду.