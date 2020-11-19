Универсальное решение для каждого автомобиля

Когда наступает срок очередного техобслуживания, автовладельцы сталкиваются с необходимостью приобретения определённых расходных материалов. Выбирая моторное масло для своего авто, водители обычно руководствуются несколькими основополагающими критериями. Среди них первостепенное значение имеют рекомендации автопроизводителя касательно международных спецификаций ACEA, API и ILSAC, а также вязкостно-температурный класс вещества по стандарту SAE J300. Кроме того, в расчёт берётся тип двигателя, его фактический пробег, ежедневный нагрузочный режим и сезон.

Особенности выбора

Сегодня на рынке автохимии автомобилистам бывает сложно разобраться в обилии предложений, многие из которых таят в себе такие подводные камни, как контрафактная или попросту просроченная продукция. Специализированный интернет-магазин моторных масел Oil2GO является официальным дистрибьютором самых доверяемых представителей современного автохимпрома – Total, Elf, Castrol, Shell, Bardahl, Mobil, Lukoil и многих других.

Практика показывает, что среди автовладельцев повышенным спросом пользуются всесезонные сорта масел, которые соединили в себе преимущества своих узкоспециализированных аналогов для эксплуатации летом или зимой. Такие спецжидкости маркируются особым двузначным индексом и обеспечивают корректную работу всех узлов мотора в широком температурном диапазоне. Они легко выдерживают сезонные колебания умеренного климата, сохраняя стабильность смазывающе-защитных свойств весь межсервисный интервал.

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