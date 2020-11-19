Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
19.11.2020, 15:16

Универсальное решение для каждого автомобиля

Универсальное решение для каждого автомобиля - Фото

Выбирая моторное масло для своего авто, водители обычно руководствуются несколькими основополагающими критериями

Когда наступает срок очередного техобслуживания, автовладельцы сталкиваются с необходимостью приобретения определённых расходных материалов. Выбирая моторное масло для своего авто, водители обычно руководствуются несколькими основополагающими критериями. Среди них первостепенное значение имеют рекомендации автопроизводителя касательно международных спецификаций ACEA, API и ILSAC, а также вязкостно-температурный класс вещества по стандарту SAE J300. Кроме того, в расчёт берётся тип двигателя, его фактический пробег, ежедневный нагрузочный режим и сезон.

Особенности выбора

Сегодня на рынке автохимии автомобилистам бывает сложно разобраться в обилии предложений, многие из которых таят в себе такие подводные камни, как контрафактная или попросту просроченная продукция. Специализированный интернет-магазин моторных масел Oil2GO является официальным дистрибьютором самых доверяемых представителей современного автохимпрома – Total, Elf, Castrol, Shell, Bardahl, Mobil, Lukoil и многих других.

Практика показывает, что среди автовладельцев повышенным спросом пользуются всесезонные сорта масел, которые соединили в себе преимущества своих узкоспециализированных аналогов для эксплуатации летом или зимой. Такие спецжидкости маркируются особым двузначным индексом и обеспечивают корректную работу всех узлов мотора в широком температурном диапазоне. Они легко выдерживают сезонные колебания умеренного климата, сохраняя стабильность смазывающе-защитных свойств весь межсервисный интервал.

Надёжный поставщик автомобильных техжидкостей

В электронном каталоге Oil2GO представлен комплексный ассортимент производительных и функциональных смазочных материалов на синтетической, полусинтетической и минеральной основе, обогащённой сбалансированным набором присадок широкого спектра действия. Среди такого ассортиментного ряда каждый посетитель сайта сможет подобрать оптимальный по характеристикам продукт для обслуживания "сердца" своего транспортного средства.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Oil2GO﻿
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 