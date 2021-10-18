В МВЦ пройдут выставки государственного значения: события октября

19-21 октября 2021

В МВЦ состоится комплексное мероприятие, включающее в себя выставки государственного значения:

XIX Международная специализированная выставка "Энергетика в промышленности"

XIV Международная специализированная выставка ECOENERGY EXPO – 2021

IV Международная специализированная выставка ELECTRO INSTALL – 2021

Международная специализированная выставка E-COMPS + DIGITEC – 2021 NEW

Организатор события – ООО "Международный выставочный центр"

Выставки проводятся в едином формате, при поддержке Министерства энергетики Украины.

Все выставки имеют разные, но тесно связанные между собой темы. Они дополняют друг друга, поэтому их следует рассматривать как части единого комплекса. Как общая энерго-экологическая тематика, так и тематика каждой отдельной выставки имеют огромное значение для современного развития государства и его экономики.

ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Международная специализированная выставка "Энергетика в промышленности" начала свою историю в 2003 году, и на сегодняшний день имеет статус крупнейшего отраслевого события в Украине. Главная цель наших участников в этом году – продемонстрировать новые возможности для инновационного развития украинской энергетики.

Технологические новации являются основными драйверами модернизации генерирующих и сетевых мощностей глобальной энергетики, обеспечивают сбалансированное единство генерации, распределения и потребления электроэнергии.

Ведущие компании рынка представят современные технологии и оборудование, которые позволяют обеспечить надежность и экономичность функционирования электроэнергетических систем и качество электроэнергии для всех категорий потребителей.

"Энергетика в промышленности" – это главное место встречи инженерной и энергетической элиты и всего профессионального сообщества нашей страны и других стран мира, в который входят руководители энергогенерирующих, электросетевых, энергоснабжающих компаний, ведущих производителей высокотехнологичной продукции, ученых, экспертов, специалистов предприятий различных отраслей промышленности и инфраструктурных объектов, финансистов и инвесторов.

Масштаб выставки растет с каждым годом. Все больше место на ней занимает тема энергетической безопасности и влияния энергетики на изменение климата.

ECOENERGY EXPO 2021

Международная выставка "ECOENERGY EXPO 2021" раскроет и покажет огромный потенциал и конкурентные преимущества современных технологий возобновляемых источников энергии.

На выставке вы увидите, как происходят системные изменения и структурное перестроение важнейших отраслей отечественной экономики – энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и строительства – в сторону экологизации производства и сокращения вредных выбросов.

На одной площадке мы собрали всех главных игроков энергорынка для эффективной коммуникации, обмена опытом, установления, развития деловых контактов и поиска оптимальных путей развития возобновляемой энергетики для Украины. Их кооперация станет ключом к скорейшему достижению успехов на пути трансформации энергетической инфраструктуры Украины, ведь присоединившись к всемирным процессам, мы твердо стали на путь развития возобновляемой энергетики, декарбонизации экономики и сокращение затрат на энергопотребление.

ELECTRO INSTALL - 2021

IV Международная специализированная выставка "ELECTRO INSTALL" посвящена емкому сегменту электротехнического рынка, продукция которого используется во всех отраслях производственной, хозяйственной и бытовой деятельности. Развитие энергетической системы страны стимулирует разработчиков и производителей электротехнической продукции к непрерывному совершенствованию технологий и воплощению новаций.

Демонстрационной площадкой для последних достижений отраслевых компаний выступит именно выставка "ELECTRO INSTALL", на которой будет представлен широкий спектр электротехнической продукции, электроприборов и систем для выполнения почти любых работ:

- проектирование систем электроснабжения объектов жилого, общественного, коммерческого и промышленного назначения;

- все виды электромонтажных работ;

- разработка электронной и электротехнической аппаратуры, средств телекоммуникаций, автоматических управляющих систем, промышленной и транспортной электроники.

На нашей уникальной экспозиционной площадке также состоятся:

- презентации широкого спектра низковольтных изделий, защитной коммутационной техники, комплектных устройств, стабилизаторов и преобразователей напряжения, кабелей и кабеленесущих систем, шинопроводов, измерительной техники, электроустановочных изделий, электромонтажных материалов и инструментов;

- демонстрация элементной базы электроники, полупроводниковых и электронных приборов, сложных электронных систем, комплектующих, материалов и оборудования.

Выставка выступает эффективной коммуникационной платформой для деловых встреч и взаимодействия участников с целевой аудиторией посетителей.

E-Comps + DigiTec

ВНИМАНИЕ! Изюминкой комплекса мероприятий по энергетике в этом году выступает новая, единственная в своем роде выставка E-Comps + DigiTec, которая представит практические решения по цифровой трансформации.

Решение о проведении этой выставки было принято на основе необходимости создания эффективной коммуникационной платформы по развитию электронной инфраструктуры и реализации проектов цифровой трансформации в Украине.

На выставке будут продемонстрированы образцы высокотехнологичной продукции на базе современной микроэлектроники, отвечающие современным требованиям высокой надежности, малых габаритов, веса и мощности потребления, современное телекоммуникационное оборудование для построения цифровых сетей, революционные технологии обработки и хранения данных, систем IoT, цифровых платформ.

Безусловные преимущества выставочного комплекса:

- Активная деловая программа.

- Только узкопрофильные специалисты.

- Эффективная платформа для целенаправленного поиска инвестиций в эту сферу.

Для минимизации тактильных контактов на выставке, мы побуждаем посетителей регистрироваться онлайн.

Все, что касается комфорта и безопасности, организовано на высшем уровне. Поэтому смело приходите к нам. Мы вас ждем!

Деловая программа: https://www.iec-expo.com.ua/download/2021/Programm5E.pdf

Онлайн-регистрация: https://bit.ly/3BPkhPm

Организатор:

ООО "Международный выставочный центр"

Место проведения:

Украина, г. Киев, Международный выставочный центр,

Броварской проспект, 15, станция метро "Левобережная"

Контакты: +38 (044) 201-11-57