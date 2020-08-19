В Украине появились интерактивные бюджеты школ для учеников и родителей

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Напередодні навчального року Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна запустив онлайн-платформу інтерактивних бюджетів шкіл, мета якої підвищити прозорість та ефективність використання коштів в освіті. Батьки та учні 25 об’єднано-територіальних громад (ОТГ), де запущено перші інтерактивні бюджети, відтепер можуть відкрити сайт та порівняти фінансування своєї школи з іншими, дізнатись, який у їх школи бюджет на закупівлю комп’ютерів або скільки грошей виділено на ремонт приміщень.

«В умовах децентралізації змінюється характер фінансування шкіл – контроль над ефективністю витрат переходить від центральної влади до місцевих громад, - зазначив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук. – Однак наразі батьки не мають зручних інструментів, які б у спрощеному вигляді дозволили відслідковувати витрати школи, порівнювати між собою різні заклади та оцінювати їх ефективність».

Згідно із даними Міністерства фінансів України, у 2019 році загальні видатки на денні школи склали 94 млрд грн, або 23 108 грн в середньому на одного учня.

Відтепер мешканці 23-х громад можуть дізнатися про обсяги коштів, які виділяються на кожну школу та отримати візуалізовану детальну інформацію про напрямки видатків. Наприклад, дізнатися суму витрат на зарплату працівникам школи, витрати на комунальні послуги та енергоносії, продукти харчування, закупівлю комп’ютерного обладнання тощо.

CASE Україна, крім окремих бюджетів шкіл, запустив онлайн-платформу, завдяки якій батьки можуть порівняти показники своєї школи – кількість учнів, кількість учителів, загальні видатки, видатки на одного учня – із будь-якими іншими закладами ОТГ, регіону та України в цілому. Наприклад, за допомогою інструменту можна дізнатися, що у Коблівському закладі загальної середньої освіти (Коблівська ОТГ, Миколаївська обл.) 30 учителів навчає 334 дітей, на що мають фінансування цього року у розмірі 11 млн грн або 31,5 тис. грн на одного учня. А у Капитолівському ліцеї Оскільської ОТГ (Харківська область) всього 23 учителя навчають 145 учнів, на що витрачається 10.6 млн грн платників податків, або 72,9 тис. грн на одного учня.

Також користувачі інтерактивного бюджету школи можуть прямо на сайті ставити запитання, вести обговорення та робити свої пропозиції щодо розподілу коштів на розвиток школи.

Як повідомляють розробники, мешканці будь-якої ОТГ можуть на сайті онлайн-платформи подати заявку на безкоштовне створення інтерактивних бюджетів шкіл.

На першому етапі створені інтерактивні бюджети для 141 школи з 25 ОТГ, які разом охоплюють 14 областей України.

Інтерактивні бюджети шкіл та онлайн-платформа створені в рамках проекту Global Communities “Децентралізація приносить прозорість та ефективність в медицині та освіті”(ДІЄМО) запустила інтерактивний інструмент бюджету шкіл. Розробка інструменту та бюджетне консультування були забезпечені Центром соціально-економічних досліджень CASE Україна.