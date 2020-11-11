В Украине пройдет масштабная маркетинговая онлайн-конференция Ukrainian Digital Forum

Must visit для предпринимателей и маркетологов, которые желают освоить новые каналы привлечения клиентов и создать комплексную маркетинговую стратегию.
Спикеры из Fedoriv, Banda, Grape, Vintage, Aimbulance и прочих крупнейших агенций Украины.
Сразу после регистрации на событие вы попадаете в закрытый telegram-чат, где собраны все участники конференции. Это место, где вы найдете клиентов, партнеров, инвесторов и просто людей, которые знают, могут и хотят развиваться в digital-сфере.
Время посмотреть на современный маркетинг КОМПЛЕКСНО и без воды или "трендовых трендов".
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