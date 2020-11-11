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11.11.2020, 17:00

В Украине пройдет масштабная маркетинговая онлайн-конференция Ukrainian Digital Forum

В Украине пройдет масштабная маркетинговая онлайн-конференция Ukrainian Digital Forum - Фото

2000+ участников, 2 дня,12 спикеров, все темы DIGITAL-маркетинга

Must visit для предпринимателей и маркетологов, которые желают освоить новые каналы привлечения клиентов и создать комплексную маркетинговую стратегию.

Спикеры из Fedoriv, Banda, Grape, Vintage, Aimbulance и прочих крупнейших агенций Украины.

Сразу после регистрации на событие вы попадаете в закрытый telegram-чат, где собраны все участники конференции. Это место, где вы найдете клиентов, партнеров, инвесторов и просто людей, которые знают, могут и хотят развиваться в digital-сфере.

Время посмотреть на современный маркетинг КОМПЛЕКСНО и без воды или "трендовых трендов".

Введи промокод LIGA:
– при покупке Standart получаешь Business
– при покупке Business получаешь Gold

 Просто регистрируйтесь до поднятия цен: https://digital-forum.com.ua/promo/ru?utm_source=partner&utm_campaign=LIGA

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Теги: Ukrainian Digital Forum
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