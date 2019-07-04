В Зеонбуде заявили, что Концерн РРТ дезинформировал президента

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ЗАЯВА прес-служби ТОВ «Зеонбуд»

Як стало відомо із засобів масової інформації, керівництво Концерну РРТ вирішило бути в тренді часу і звернулося до Президента України з листом про «проблеми» з діяльністю оператора цифрової мережі ТОВ «Зеонбуд».

На превеликий жаль, керівництво Концерну РРТ для свого листа вибрало не діловий формат, а формат політично-заангажованого замовлення. Справедливо було б прокоментувати звернення одним словом – брехня! Але розуміємо, що для читачів цього аргументу буде недостатньо, тому тезисно по пунктах «обвинувального доносу».

Про контроль власників «Зеонбуду» над Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення.

Не зрозуміло, чи то власники такі недбайливі, чи то керівництво Концерну РРТ слово «контроль» розуміє у якомусь дивному сенсі, але «підконтрольна» Національна рада винесла «Зеонбуд» чотири безпідставні попередження, і ми вимушені були доводити в 29 судових засіданнях свою правоту та законність дій.

Щодо тези про те, що «Компанія у своїй діяльності показала абсолютну непрозорість і нехтування інтересами як учасників ринку…».

Дуже важко вважати «нехтуванням інтересами учасників ринку» вісім років цілодобової роботи цифрової мережі та надання якісних послуг телекомпаніям. Але виховані люди не повинні себе вихваляти, тому краще, як приклад, наведемо позицію з цього приводу Федора Гречанінова (на той час обіймав посаду директора з стратегічного розвитку медіагрупи StarLightMedia), який в червні 2018 року на конференції «Дні електронних комунікацій» заявив про відносини телекомпаній з «Зеонбуд» та Концерном РРТ наступне: «У телеканалів із “Зеонбудом” зараз відносини набагато кращі, ніж із Концерном РРТ. Тому що ми розуміємо економіку “Зеонбуду”, розуміємо тариф. Концерн РРТ, порівняно із “Зеонбудом”, – це якась злодійська організація. Незрозуміло, як вони змінюють тариф». Федор Гречанінов в медіагалузі відомий як людина незаангажована та високопрофесійна.

На тему ж «відкритості» тарифної політики Концерну РРТ і наша компанія має дуже великий гіркий досвід, коли всі питання вирішуються погрозами, шантажем та публічними маніпуляціями на кшталт теперішнього листа. Але це окрема і цікава тема, тому ми ближчим часом надамо читачам додатково більш розгорнуту інформацію з цього приводу.

У своєму звернені керівництво назвало «Зеонбуд» «ліцензійним» посередником, який отримує прибуток від «нібито трансляції програм».

Ще одна відверта неправда. Бо ця «прокладка» побудувала найбільшу і найсучаснішу в Європі мережу наземного ефірного цифрового телебачення і вже 8 років виконує ВСІ роботи та несе ВСІ витрати з її експлуатації, цілодобово управляє в онлайн режимі понад 600 передавачами по всій території України. Саме фахівці «прокладки» виконують ВСІ роботи з профілактики, поточного та аварійного ремонту обладнання. Послуга ж Концерну РРТ – це тільки фактична здача в оренду по 10 кв. метрів виробничої площі під передавальні станції «ЗЕОНБУД» за що він отримую 2/3 всього доходу оператора.

І ще одне досить дивне твердження керівництва Концерну РРТ про те, що саме під тиском «Зеонбуд» було вимкнуте аналогове телебачення.

Дивне - тому що очевидним і загальновідомим у галузі є той факт, що саме «Зеонбуд» був стратегічно невигідним варіант різкого переходу від аналогового до цифрового телебачення. По-перше, оператор мережі потрапляв під перехресний піар-вогонь медіа-груп, половина з яких була за відключення, а інша - проти (так воно і сталося). По-друге, при різкому переході «Зеонбуд» об’єктивно втратив значну частку потенційної аудиторії, коли телеглядачі оперативно були вимушені робити вибір між ефіром, кабелем та супутником.

Не утрималось керівництво Концерну і від традиційної страшилки - «Компанія має можливість вимкнути мовлення у будь-який момент».

Тільки от виникає питання, а чому не вимкнули протягом 8 років? Чого чекають? Другого Пришестя? З такою логікою, як у Концерну РРТ, то і мобільні оператори є загроза національній безпеці, адже теж можуть вимкнути свої мережі. І компанії постачальники енергоносіїв, продуктів харчування тощо. Тоді всіх без винятку потрібно націоналізувати і край.

6. І на останок, відповідно до формату політично-заангажованого замовлення, Концерн РРТ пише: «Над нами нависла загроза банкрутства, розпочався процес занепаду інфраструктури та втрати кадрового ресурсу. Причиною тому є непідконтрольна державним органам діяльність провайдера ефірної цифрової мережі ТОВ "Зеонбуд".

Цікаво, а в чому вбачається непідконтрольність «Зеонбуд»? Адже Концерн РРТ не зможе привести жодного прикладу порушення оператором за 10 років роботи (!) норм законодавства або невиконання рішень державних органів.

А може справа в іншому невмінні керувати підприємством та небажанні розставатися з «нецільовими» витратами, і потрібно знайти винного, а ще краще ворога, який загрожує державній безпеці?! І тоді це вже не примітивна спроба прибрати з дороги конкурента за допомогою адміністративного ресурсу, а державницька справа, за що можна ще й особисті кар’єрні дивіденди отримати.