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22.09.2021, 15:00

Виды покрытий межкомнатных дверей: какое лучше?

Цей матеріал також доступний українською
Виды покрытий межкомнатных дверей: какое лучше? - Фото

Как долго покрытие межкомнатной двери сохранит первоначальный вид и прочность, во многом зависит от качества материала. Изделия от проверенных производителей можно найти в крупных компаниях, реализующих межкомнатные двери в Украине.  

Консультанты сети магазинов "Маркет Двери" готовы рассказать клиентам об особенностях покрытия межкомнатных дверей, которые предлагают. Рассмотрим 5 наиболее распространенных материалов для изоляции и декора полотен.

Лак

Двери из древесины покрывают несколькими слоями прозрачного или цветного изоляционного состава. Если он прозрачный, видна природная структура материала. Качественный лак не липнет после высыхания, не трескается и не шелушится. Он прочно держится на поверхности. Лакированное полотно может источать неприятный запах, на что важно обратить внимание перед покупкой изделия. 

Лично оценить качество покрытия межкомнатных дверей и получить бесплатную консультацию можно не только в 7 магазинах "Маркет Двери" в Киеве. Компания постоянно расширяет географию и уже открыла свои представительства в Харькове, Одессе, Днепре, Львове и Чернигове с доставкой в любой город Украины.  

Виды покрытий межкомнатных дверей: какое лучше?

Эмаль или краска

Качественные межкомнатные двери покрывают профессиональной краской для древесины и МДФ в 4–5 слоев. Она бывает классических цветов или ультраяркой. Полотно окрашено одним тоном или дизайн комбинируется из нескольких оттенков.  

Эмаль состоит из смеси полимеров, пигментов, синтетических смол и лака. Она не выгорает, на ней не появляются потертости, царапины. Поверхность устойчива к сырости, перепадам температуры и легко очищается от загрязнений.

Пленка ПВХ

Поливинилхлоридное покрытие не портится от сырости, солнечных лучей и перепадов температуры, не источает неприятных запахов. Оно стойкое к истиранию, однако повреждается острыми предметами. 

Пленка бывает разноцветной, однотонной, с имитацией под древесину. Это наиболее распространенный вид покрытия как дешевых, так и дорогих межкомнатных дверей. Отличия в качестве ПВХ-пленки и деталей конструкции. 

Ламинатин

Это листовая бумага, обработанная смолами при высокой температуре и покрытая лаком. Она бывает гладкой и рельефной, с узорами или однотонной.   

Ламинатин – самый недорогой вид финишной облицовки межкомнатных дверей. Он устойчивый к пару и влажности до 60 %, однако не рекомендуется для ванных и кухонь с повышенной конденсацией. На таком покрытии от механического воздействия появляются потертости, царапины и следы от ударов, в которые проникает влага, и полотно набухает.

Виды покрытий межкомнатных дверей: какое лучше?

Шпон

Это покрытие бывает нескольких видов: 

  • обработанный тонкий слой натуральной древесины;
  • файн-лайн – шпон из лущенного древесного шпона, проклеенного и спрессованного;
  • нано-флекс – искусственный материал из японского пергамента, покрытый полимерной пленкой. Он передает природную фактуру и разнообразные узоры натуральной древесины. 

Лаковые покрытия защищают все виды этого материала от влаги и повреждений. Им обшивают МДФ-полотна межкомнатных дверей и они выглядят, как деревянные. 

Преимущество натурального шпона в том, что его реставрируют – царапины шлифуют и лакируют. Изделия из него легкие. За ними ухаживают как за древесиной – протирают мягкой тканью и полируют средствами на основе натурального воска. 

Любой вид покрытия межкомнатных дверей привлекательный и надежно изолирует полотно, если выполнен качественно. У консультантов магазинов можно узнать о характеристиках материалов и производителях изделий. 

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