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30.07.2021, 16:41

Владимир Саенко: согласована встреча руководства профсоюзов Украины и США

Цей матеріал також доступний українською
Владимир Саенко: согласована встреча руководства профсоюзов Украины и США - Фото

В рамках сотрудничества Федерации профсоюзов Украины с представителем ФПУ в парламенте Вадимом Ивченко, который является Послом Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию и с целью использования опыта развитых стран для усиления позиций украинских профсоюзов как в отечественной, так и в мировой плоскости, состоялся ряд встреч народного депутата с конгрессменами, сенаторами, другими политическими и общественными деятелями Соединенных Штатов Америки.

В частности, во время поездки в Вашингтон на встрече с американским политиком и конгрессменом Джорджем Миллером, который занимается вопросами образования и профсоюзов, было договорено о создании платформы для сотрудничества в сфере реформ и обмена опытом между профсоюзами двух стран.

В рамках этой платформы на октябрь текущего года запланирована встреча профсоюзов Украины с американскими коллегами. После длительного изучения системы украинских профсоюзов американские коллеги поделятся своим видением реформирования украинских профсоюзов и пошагово помогут пройти путь изменений. Также будет подписан меморандум о сотрудничестве в сфере реформ и обмена опытом, ведь использование опыта США в реформировании украинской системы профсоюзов для эффективной защиты интересов своих членов, является чрезвычайно важным!

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Теги: Владимир Саенко, Федерации профсоюзов Украины
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