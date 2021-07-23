Вовремя информируйте налоговую службу об изменении личных данных!

"Если у налогоплательщиков возникла несогласованность при подаче отчетности, ими вовремя не получено напоминание от налоговых органов по оплате налогов или наличии налогового долга – таким плательщикам необходимо обновить личные регистрационные данные", – рассказала начальник Главного управления ГНС в Киеве Злата Лагутина во время онлайн встречи с налогоплательщиками столицы.

Она обратила внимание, что в случае если физическое лицо – налогоплательщик меняет личные данные, а именно: место жительства (налоговый адрес), фамилию, имя, отчество, то такой плательщик обязан сообщить контролирующие органы об изменении данных в течение месяца со дня возникновения таких изменений. Это можно сделать путем подачи Заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (форма № 5 ДР), или Заявления о внесении изменений в отдельный реестр Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов относительно физических лиц, которые стоят на учете по серии и / или номером паспорта (форма № 5 ДРП).

Убедиться, что у плательщика верно указан налоговый адрес или обновить его можно подав заявление в один из следующих способов:

- лично или через законного представителя в налоговый орган по своему налоговому адресу (месту жительства), а в случае изменения места жительства – в налоговый орган по новому месту жительства;