Выгодный шопинг в магазинах "АШАН"

Известная торговая сеть не устает удивлять своих покупателей доступными ценами, небывалым разнообразием товаров, а с недавних пор — и наличием удобной доставки. Но обо всем по порядку.

Покупайте офлайн или онлайн

Любители шопинга могут посещать магазины "АШАН" в разных городах Украины — Одессе, Харькове, Киеве, Днепре и т. д. Те же, кому нужно максимально быстро приобрести все необходимое, могут воспользоваться интернет-магазином https://auchan.ua. На онлайн-площадке представлен тот же ассортимент товаров, что и в офлайновых торговых точках.

Удобная доставка

Делая онлайн-заказ, вы можете получить выбранный товар несколькими способами. Вначале отправьте нужные продукты в корзину, оплатите карточкой, а затем:

укажите ближайший пункт обслуживания клиентов. Обратившись в него в удобное вам время, вы получите заказ, который сможете сразу же рассмотреть, примерить и т. п.;

воспользуйтесь услугами партнера сети магазинов — "Новой Почты". Приобретенное вами оперативно доставят в любой уголок страны. Не забудьте только указать, как вы хотите получить заказ — в ближайшем отделении или чтобы покупку по нужному адресу доставил курьер.

Экономим с "Персональным бонусом"

Кроме того, что в "АШАН" постоянно проходят акции, сэкономить на покупках в магазинах сети можно, став участником специальной программы лояльности. Условия "Персонального бонуса" просты:

За 1 грн приобретите на кассе карту. Активируйте ее. Начните получать процентный кешбэк на карту с каждой следующей покупки. Собирайте баллы — за каждую потраченную гривну вам будет начисляться 1 балл.

И это еще не все сюрпризы! Ведь процентную ставку кешбэка можно повысить. Статус зависит от количества накопленных баллов:

1 % ("Стандарт") — дается сразу;

1,5 % ("Бонус+") — доступен при наличии 40 000 баллов на счету;

2 % ("Бонус Ультра") — активируется при наличии 140 000 балов.

Также напомним о возможности кредитования, предоставляемой магазинами сети. Чтобы приобрести дорогостоящий товар непродовольственной группы, вы можете воспользоваться кредитом, который на выгодных условиях предоставляет "УкрСиббанк".