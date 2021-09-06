Выгодный шопинг в магазинах "АШАН"

Известная торговая сеть не устает удивлять своих покупателей доступными ценами, небывалым разнообразием товаров, а с недавних пор — и наличием удобной доставки. Но обо всем по порядку.
Любители шопинга могут посещать магазины "АШАН" в разных городах Украины — Одессе, Харькове, Киеве, Днепре и т. д. Те же, кому нужно максимально быстро приобрести все необходимое, могут воспользоваться интернет-магазином https://auchan.ua. На онлайн-площадке представлен тот же ассортимент товаров, что и в офлайновых торговых точках.
Делая онлайн-заказ, вы можете получить выбранный товар несколькими способами. Вначале отправьте нужные продукты в корзину, оплатите карточкой, а затем:
Кроме того, что в "АШАН" постоянно проходят акции, сэкономить на покупках в магазинах сети можно, став участником специальной программы лояльности. Условия "Персонального бонуса" просты:
И это еще не все сюрпризы! Ведь процентную ставку кешбэка можно повысить. Статус зависит от количества накопленных баллов:
Также напомним о возможности кредитования, предоставляемой магазинами сети. Чтобы приобрести дорогостоящий товар непродовольственной группы, вы можете воспользоваться кредитом, который на выгодных условиях предоставляет "УкрСиббанк".