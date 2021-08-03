Юрий Лабунский: Как пандемия изменила нашу жизнь

Пандемия изменила нашу жизнь. Людям пришлось изменить свои привычные способы общения, работы, обучения. Ответы Юрия Лабунского – президента компании "Информационные технологии".

Юрий Александрович, что Вы считаете самым большим трендом, который был реализован вследствие введения карантина в мировом масштабе и в Украине?

Ну, самое главное и основное, от чего отталкиваются остальные тенденции – это, конечно же, увеличение темпов цифровизации общества. Это значит, что еще более активной стала вовлеченность человека в мир технологий. Из-за того, что во время изоляции это был единственный путь для связи с внешним миром и другими людьми, его использование представлялось необходимым. Есть подтвержденные данные, что на сегодня глобальный трафик вырос на 30 %. Это согласно официальному отчету Akamai – провайдера платформ доставки контента.

Если моделью человека мы примем компьютер, то моделью Бога будет Интернет. И чем тяжелее человеку, тем чаще он обращается к Богу за помощью. Так, похоже, и случилось с частотой обращений и временем пользования интернет. Эта тенденция коснулась и Украины. Примерно на 10% возросла вовлеченность в соцсети. Это говорит о том, что сегодня большая часть населения использует соц сети.

Во-вторых, заметно увеличилась и трансформировалась база поисковых запросов. И, в-третьих, все более популярными становятся устройства с возможностью свободного доступа в интернет и все активнее развивается связь формата 5G.

В связи со спросом, какие проблемы возникли у провайдеров?

Мы не столкнулись с какими-то новыми моментами, которые не решались до 2020 года. Скорее сложившаяся ситуация подстегнула решать их оперативно и быстро. И ввиду того, что популярность использования интернета, не упала со снятием карантинного положения, то работы по географическому расширению возможностей доступа к широкополосному интернету не прекращались, а сейчас ведутся в активных темпах. Не могу сказать, что этого не прогнозировалось, но вирус немного сместил сроки.

Дело в том, что в Украине на сегодняшний момент около 6 млн. граждан не имеют доступа в интернет, из них 4,2 млн. по причине того, что проживают в населенных пунктах, где не работает ни один провайдер, предоставляющий услуги оптического интернета. Таким образом, мы могли наблюдать эффект "цифрового неравенства" среди населения, и не только у нас, но и в мире в целом. Карантины говорят о том, что в данном направлении необходимо работать более активно и уже сегодня.