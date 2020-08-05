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05.08.2020, 10:09

Zagoriy Foundation: конкурс проектов по развитию культуры благотворительности

Zagoriy Foundation: конкурс проектов по развитию культуры благотворительности - Фото

К участию принимаются заявки от официально зарегистрированных в Украине неприбыльных организаций. Дедлайн подачи - 1 сентября 2020 года

Місія Zagoriy Foundation системний розвиток культури благодійності в Україні. Фонд виступає внутрішнім донором та підтримує проекти, що служать місії, а також мають просвітницький елемент та об'єднують громади навколо вирішення суспільних викликів.

Бюджет кожного проекту, який фонд підтримає в рамках конкурсу — до 300 000 грн. Один з ключових критеріїв оцінювання заявок — інноваційність.

Директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко: “Для вагомих змін сфера благодійності потребує сміливих рішень, нестандартних підходів та використання сучасних інструментів, запозичених в тому числі з комерційного сектору. Інновації допомагають не тільки вирішувати поточні суспільні виклики, а працювати на випередження, зменшуючи їх прояв у майбутньому. Ми шукаємо проекти, що здатні вивести культуру благодійності на якісно новий рівень".

Грантові заявки приймаються від громадських та благодійних організацій та фондів, що офіційно зареєстровані на території Україні та мають код неприбутковості.

Розмір гранту до 300 000 грн, дедлайн подачі  — 1 вересня 2020 року. Результати будуть оприлюднені протягом чотирьох тижнів після завершення прийому заявок.

Деталі конкурсу, проектний гайд та форму заявки шукайте за посиланням: https://zagoriy.foundation/granti/

Довідка:
Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва, — що дозволяє робити вражаючий внесок в розвиток України.

Пріоритетним напрямом діяльності Фонду є розвиток культури благодійності. В цьому напрямку Фонд системно впроваджує сталі проекти й окремі активності.

https://zagoriy.foundation/

За додатковою інформацією просимо звертатися:
Олена Скачкова,
фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою Zagoriy Foundation

os@zagoriy.foundation

 

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Теги: конкурс, Zagoriy Foundation, благотворительность
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