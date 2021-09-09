Заправка картриджей – скорая помощь для вашей печатной техники

Современные тонерные картриджи отличаются достаточно большим ресурсом. Несмотря на тысячные нормы расхода, в скором времени тонер в устройстве заканчивается, и требуется очередная заправка картриджа. Эта процедура позволяет лазерному принтеру печатать со старым расходником еще несколько циклов. Все же производителям эта идея не по душе, поэтому они нередко делают модели со сложными конструктивными особенностями. В связи с этим без помощи профессионалов компании "Киев ИТ Сервис" просто не обойтись.

Извечный баттл: сервисный центр или самостоятельная заправка

Существует тысяча и одно мнение на этот счет. Но только взвесив все за и против, можно получить удовлетворяющий ответ. В первую очередь стоит честно оценить собственные возможности. Если пользователь не знаком с устройством печатающей техники, то лучше оставить это дело квалифицированным экспертам. В противном случае из-за допущенных при заправке картриджа ошибок наблюдается:

множество дефектов печати;

быстрый износ основных узлов;

загрязнение принтера тонером.

В то же время мастера сервисного центра "Киев ИТ Сервис" имеют многолетний опыт работы с расходниками самых различных брендов и для них не имеет значения степень сложности конструкции. Вдобавок они проводят качественную очистку всех деталей устройства, поскольку очищенные лезвия и отсек отработки способствуют получению качественных отпечатков и долгому сроку службы техники. При тщательной очистке модулей сотрудники компании используют специальный пылесос для мелкодисперсных частиц, потому что обычный пылесос распыляет тонер по всему помещению. Как известно, этот порошок очень вредный для здоровья.

Преимущества сотрудничества с "Киев ИТ Сервис"

Профессионализм, качество и скорость — главные "козыри" компании. Ее сотрудники работают без выходных и праздничных дней, как скорая помощь, поэтому всегда готовы заправить картридж при первой необходимости. К тому же у них действует услуга "Выезд мастера", которая совершенно бесплатна. Все работы осуществляются в день поступления заявок, а на вызов мастер выезжает в течение нескольких часов. Сотрудничая с ними, вы получаете:

гарантию на выполняемые работы;

возможность оплатить услуги наличными, картой или в кредит;

приемлемые цены;

скидки, акции, бонусные программы.

Кроме заправки картриджей, сервисный центр предлагает ряд и других услуг. Специалисты проводят комплексное обслуживание оргтехники. Прежде чем приступить к ремонту, они выполняют полную диагностику устройства, чтобы выявить проблему. При этом для них неважен уровень сложности МФУ. Также "Киев ИТ Сервис" занимается:

заменой чипов;

перепрошивкой принтеров;

продажей различных моделей картриджей.

Ознакомиться с прайс-листом и всеми видами услуг сервисного центра можно на сайте https://kiev-itservice.com.ua. Здесь можно подать заявку онлайн или связаться с одним из специалистов.