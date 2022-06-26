Спасена девочка семи лет из 9-этажного жилого дома, в который попала ракета во время вражеского обстрела Киева сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам.

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В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работает 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 спасателей.

В ГСЧС подтвердили гибель одного человека.

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Киева.

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Роман Брыль

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