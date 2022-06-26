Спасена девочка семи лет из 9-этажного жилого дома, в который попала ракета во время вражеского обстрела Киева сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работает 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 спасателей.
В ГСЧС подтвердили гибель одного человека.
- Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Киева.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии