Новый проект "Линия дронов" дает военным возможность закрывать более широкие отрезки фронта, налаживать коммуникацию, работать как единый механизм и уничтожать россиян "достаточно глубоко" от линии боевого столкновения. Об этом в видеоинтервью LIGA.net рассказал капитан Юрий Федоренко, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

"[Проект позволяет] уничтожать противника достаточно глубоко от линии боевого столкновения и достаточно глубоко в их боевых порядках, обеспечив основную предпосылку – не допустить подход противника к нашим передовым позициям, уничтожить противника дистанционно на подступах или в районах сосредоточений", – рассказал военный.

Для реализации этой задачи и ее максимально эффективного выполнения нужны стали подразделения, занимающие определенные отрезки фронта и системно выполняющие боевые задания на них, добавил Федоренко.

Соответственно, нужно максимально исключить ситуацию, когда расчеты дронов перебрасывают между направлениями, чтобы они работали штатно в определенных полосах ответственности, отметил командир.

По его словам, для того чтобы привыкнуть к тому или иному сектору, пилотам нужно поработать примерно три дня. Военный добавил, что когда происходят такие перебрасывания, то увеличивается процент потери беспилотников в конкретный момент, поскольку операторам нужно до конца понять, как работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы, привыкнуть к сектору, оценить, где находится противник и т.д.

"Поэтому такие вот маневры [перебрасывания] – это вынужденная мера, когда мы должны наращивать [силы] в каком-то конкретном месте. А мы должны врага бить по всей линии боевого столкновения – как на сложных отрезках, приоритетных для противника, так и на второстепенных", – отметил Федоренко.

Для обеспечения этого Силы обороны должны масштабировать успешные команды операторов БпЛА (обеспечившие лучший результат по уничтожению противника), наращивать эти возможности – и как следствие обеспечить единую слаженную систему работы, один стандарт с возможностью внедрения ежедневных инноваций, подытожил военный.

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9 февраля Минобороны объявило о запуске проекта "Линия дронов", который должен "кардинально усилить" бригады и масштабировать опыт эффективного уничтожения российских оккупантов.

К первому этапу присоединились 20 отдельный полк "К-2", 429 полк "Ахиллес", 427 полк "РАРОГ", 414 бригада "Птицы Мадяра"; и полк "Феникс" (бригада ГПСУ "Помста").

Главком ВСУ Сырский сообщал, что в украинской армии возросло количество применения беспилотников. Только за декабрь 2024 было поражено более 54 000 целей россиян, и 49% из них – с помощью дронов-камикадзе.