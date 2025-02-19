Новий проєкт "Лінія дронів" дає військовим можливість закривати ширші відтинки фронту, налагоджувати комунікацію, працювати як єдиний механізм та знищувати росіян "достатньо глибоко" від лінії бойового зіткнення. Про це у відеоінтерв’ю LIGA.net розповів капітан Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

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"[Проєкт дозволяє] знищувати противника достатньо глибоко від лінії бойового зіткнення і достатньо глибоко в їхніх бойових порядках, забезпечивши основну передумову – не допустити підхід противника до наших передових позицій, знищити противника дистанційно на підступах або в районах зосереджень", – розповів військовий.

Для реалізації цього завдання та його максимально ефективного виконання, потрібні сталі підрозділи, які займають певні відтинки фронту та системно виконують бойові завдання на них, додав Федоренко.

Відповідно, потрібно максимально виключити ситуацію, коли розрахунки дронів перекидають між напрямками, аби натомість вони працювали штатно у певних смугах відповідальності, зауважив командир.

За його словами, для того, щоб звикнути до того чи іншого сектору, пілотам потрібно попрацювати приблизно три дні. Військовий додав, що коли відбуваються такі перекидання, то збільшується відсоток втрати безпілотників у моменті, оскільки операторам потрібно до кінця зрозуміти, як працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби, звикнути до сектору, оцінити, де знаходиться противник тощо.

"Тому оці от маневри [перекидання] – це вимушена міра, коли ми маємо нарощувати [сили] в якомусь конкретному місці. А ми маємо ворога бити по всій лінії бойового зіткнення – як на складних відтинках, пріоритетних для противника, так і на другорядних", – зауважив Федоренко.

Для забезпечення цього Сили оборони мають масштабувати успішні команди операторів БпЛА (які забезпечили найкращий результат зі знищення противника), нарощувати ці спроможності – і як наслідок забезпечити єдину злагоджену систему роботи, один стандарт з можливістю впровадження щоденних інновацій, підсумував військовий.

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9 лютого Міноборони оголосило про запуск проєкту "Лінія дронів", який має "кардинально посилити" бригади та масштабувати досвід ефективного знищення російських окупантів.

До першого етапу доєдналися 20 окремий полк "К-2", 429 полк "Ахіллес", 427 полк "РАРОГ", 414 бригада "Птахи Мадяра"; та полк "Фенікс" (бригада ДПСУ "Помста").

Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що в українському війську зросла кількість застосування безпілотників. Тільки за грудень 2024-го було уражено понад 54 000 цілей росіян, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе.