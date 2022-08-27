Президент Владимир Зеленский в видеообращении отметил заслуги украинских летчиков в войне против российских оккупантов.

"Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели врага. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задания", – сказал Зеленский.

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По словам президента, с начала войны 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами.

"Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинская авиация будет среди самых современных, "это однозначно. Этого уже не изменить. Но и в тех сложнейших условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют высокий класс".

Президент поблагодарил всех украинских летчиков, всех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задачи.

"Еще раз – с Днем авиации Украины!" – поздравил президент.

26 августа авиация ВСУ ударила по российской ПВО в Херсоне. У РФ – минус склад и узел связи на юге.

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Роман Брыль

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