В автокатастрофе погиб британский рэпер Cadet

Британский рэпер Cadet погиб в автокатастрофе по дороге на концерт в Кильском университете в Стаффордшире. Об этом сообщает ВВС.
Рэпер из южного Лондона, чье настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон, погиб рано утром в субботу.
Двоюродный брат Джонсона, рэпер Krept из дуэта Krept and Konan, заявил, что он "убит горем".
Последний сингл Cadet под названием Advice был выпущен в октябре 2018 года и достиг 27-го места в чартах.
Стаффордширская полиция подтвердила гибель музыканта.
По их данным, Toyota Prius, в которой путешествовал Cadet, столкнулась с фургоном Vauxhall Combo.
Джонсон умер на месте происшествия.
Вышел финальный клип российского рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, который скоропостижно умер в ночь на 3 февраля.