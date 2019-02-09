В автокатастрофе погиб британский рэпер Cadet

Cadet (скриншот с видео)

Британский рэпер Cadet погиб в автокатастрофе по дороге на концерт в Кильском университете в Стаффордшире. Об этом сообщает ВВС.

Рэпер из южного Лондона, чье настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон, погиб рано утром в субботу.

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Двоюродный брат Джонсона, рэпер Krept из дуэта Krept and Konan, заявил, что он "убит горем".

Последний сингл Cadet под названием Advice был выпущен в октябре 2018 года и достиг 27-го места в чартах.

Стаффордширская полиция подтвердила гибель музыканта.

По их данным, Toyota Prius, в которой путешествовал Cadet, столкнулась с фургоном Vauxhall Combo.

Джонсон умер на месте происшествия.

Вышел финальный клип российского рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, который скоропостижно умер в ночь на 3 февраля.