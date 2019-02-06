Вышел последний клип Децла — посмертно: видео

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Композиция "Inferno" популярного в некоторых кругах российского рэпера — это инструментал, который должен был стать частью саундтрека к фильму

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Вышел финальный клип российского рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, который скоропостижно умер в ночь на 3 февраля. Видео выложено на YouTube-канале исполнителя.

Ролик опубликован 5 февраля.

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Инструментальная композиция "Inferno" ранее выходила на альбоме "μετεμψύχωσις" в 2017 году.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка "μετεμψύχωσις", должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", — говорится в подписи к видео.

Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни после концерта в ижевском клубе "Пош". По предварительным данным, причина смерти - остановка сердца.

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Теги: смерть, музыка, клип, децл
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