Вышел последний клип Децла — посмертно: видео

Вышел финальный клип российского рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, который скоропостижно умер в ночь на 3 февраля. Видео выложено на YouTube-канале исполнителя.

Ролик опубликован 5 февраля.

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Инструментальная композиция "Inferno" ранее выходила на альбоме "μετεμψύχωσις" в 2017 году.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка "μετεμψύχωσις", должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", — говорится в подписи к видео.

Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни после концерта в ижевском клубе "Пош". По предварительным данным, причина смерти - остановка сердца.