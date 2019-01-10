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10.01.2019, 12:10

Евровидение-2019: кто соревнуется за право представлять Украину

Евровидение-2019: кто соревнуется за право представлять Украину - Фото
Логотип Евровидения-2019

Определились 16 исполнителей, которые в прямых эфирах Национального отбора будут бороться за право представлять страну на Евровидении

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Стали известны имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019 - это 16 исполнителей, которые будут бороться за право представлять страну на песенном конкурсе. 

Это такие исполнители: Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR и KHAYAT. 

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Полуфиналы пройдут 9 и 16 февраля в прямом эфире телеканалов СТБ и UA:Первый. 

Музыкальный продюссер отбора Руслан Квинта отметил, что среди участников есть и те, кто уже пробовал свои силы в прошлом году. 

Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся в Тель-Авиве в Израиле 14 и 16 мая, финальный конкурс – 18 мая.

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Теги: конкурс, Евровидение-2019, исполнители, национальный отбор
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