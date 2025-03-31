Из музеев Сумской области эвакуировали только 1,3% экспонатов – искусствовед Сагайдак

С начала полномасштабного вторжения РФ и до конца 2024 года из Сумской области эвакуировали 1,3% музейных экспонатов

Ольга Сагайдак (Фото: Коалиция деятелей культуры/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России и до конца 2024 года из Сумской области эвакуировали только 1,3% музейных экспонатов. Об этом совместному проекту сумского медиа Цукр и LIGA.net сказала руководитель коалиции деятелей культуры Ольга Сагайдак.

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По ее словам, 1,3% эвакуированных экспонатов является одним из самых низких показателей среди всех прифронтовых областей. Всего в Сумской области насчитывается более 220 тысяч экспонатов государственного музейного фонда.

"Недавно Коалиция деятелей культуры общалась с представителями музеев Сумской области и Департаментом культуры Сумской ОВА. Все процедуры эвакуации они знают и проводят ее с 2022 года. Также нас заверили, что проблем с транспортом и сопровождением нет. Однако в ответ на это я озвучила данные, которые получила: из 15 музеев Сумской области в конце 2024 года эвакуировали 1,3% экспонатов", – рассказала Сагайдак.

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По ее мнению, проблема в том, что никто не берет на себя ответственность приказывать музеям срочно эвакуироваться в случае российского наступления. И даже сейчас, когда Сумскую область каждый день обстреливают, такого указания никто не дает, говорит Сагайдак.

"Пока такого указания не будет, музеи будут эвакуировать все в небольшом количестве. Фонд художественного музея в Сумах – это 17 000 предметов, краеведческого – 45 000, в регионе – 10 000 или 12 000 обычно имеют. Однако сейчас, по моим данным, они вывезли до тысячи предметов", – сказала она.

В то же время некоторые заведения искусства Сумской области на встрече с Коалицией уверяли, что в их городе работает больница, школа, поэтому они вместе с городскими властями считают, что и музеи должны работать, так как люди хотят культуры.