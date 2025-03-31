З музеїв Сумської області евакуювали лише 1,3% експонатів – мистецтвознавиця Сагайдак

З початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця 2024 року з Сумщини евакуювали 1,3% музейних експонатів

Ольга Сагайдак (Фото: Коаліція дієвців культури/Facebook)

З початку повномасштабного вторгнення Росії та до кінця 2024 року з Сумщини евакуювали лише 1,3% музейних експонатів. Про це спільному проєкту сумського медіа Цукр і LIGA.net сказала керівниця Коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак.

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За її словами, 1,3% евакуйованих експонатів є одним з найнижчих показників серед усіх прифронтових областей. Всього в Сумській області нараховується понад 220 000 експонатів державного музейного фонду.

"Нещодавно Коаліція дієвців культури спілкувалася з представниками музеїв Сумщини та Департаментом культури Сумської ОВА. Усі процедури евакуації вони знають і проводять її із 2022 року. Також нас запевнили, що проблем із транспортом і супроводом немає. Проте у відповідь на це я озвучила дані, які отримала: із 15 музеїв Сумщини наприкінці 2024 року евакуювали 1,3% експонатів", – розповіла Сагайдак.

На її думку, проблема в тому, що ніхто не бере на себе відповідальність наказувати музеям терміново евакуюватися у разі російського наступу. І навіть зараз, коли Сумщину щодня обстрілюють, такої вказівки ніхто не дає, каже Сагайдак.

"Поки такої вказівки не буде, музеї евакуйовуватимуть усе у невеликій кількості. Фонд художнього музею в Сумах – це 17 000 предметів, краєзнавчого – 45 000, у регіоні – 10 000 чи 12 000 зазвичай мають. Проте зараз, за моїми даними, вони вивезли до тисячі предметів", – сказала вона

Водночас деякі заклади мистецтва Сумщини на зустрічі з Коаліцією запевняли, що у їхньому місті працює лікарня, школа, тож вони разом із міською владою вважають, що і музеї мають працювати, адже люди хочуть культури.