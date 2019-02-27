Менеджер MELOVIN: У нас был совсем другой договор с НОТУ

MELOVIN (фото - Facebook)

Договоры от Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) для участника Евровидения в прошлом году, для певца MELOVIN, и в этом году – отличаются. Об этом в Facebook сообщила менеджер MELOVIN Светлана Панкова.

"Нас не обязывали присутствовать на любых (!) мероприятиях, которые организовывает компания…Никакие штрафы у нас в договоре прописаны не были. Более того, ни на подготовительном этапе, ни в Португалии нам не указывали (!), каким делать номер, какие элементы в него нельзя добавлять, куда нам нельзя ходить и что надо говорить", - написала она.

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Панкова уточнила, что многие решения все-таки согласовывались с НОТУ.

"Все написанное выше - конкретно о НАШЕМ договоре. Какой он у MARUV - мы не знаем. Вероятнее всего, в этом году под Нацотбор делался совсем другой контракт, который отличается от нашего", - добавила менеджер.

Ранее сегодня НОТУ опубликовало пункты договора для участника Евровидения. Подписывать его, после MARUV, победительницы национального отбора, отказались группы Freedom-jazz girls band (заняли второе место в национальном отболе) и Kazka (третье место).