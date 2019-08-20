Поедут в Сочи. Дуэт Anna Maria представит Украину на конкурсе

Сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria, которые не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", представят Украину на конкурсе Новая волна 2019 года в российском Сочи.
"Дуэт Anna Maria будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Новая волна", который пройдет с 24 августа в России", - отмечается на страничке Eurovision.ua в Instagram.
Анна и Мария Опанасюк (фото - instagram.com/eurovision.ua)
Среди конкурсантов, которые по информации сайта конкурса, представят Украину на Новой волне, будет певец, он будет выступать под псевдонимом Taras.
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