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Поедут в Сочи. Дуэт Anna Maria представит Украину на конкурсе

Поедут в Сочи. Дуэт Anna Maria представит Украину на конкурсе - Фото
Анна и Мария Опанасюк (фото - скриншот видео)
20.08.2019, 13:05

Украинский дуэт выступит на российском конкурсе Новая волна-2019

Сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria, которые не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", представят Украину на конкурсе Новая волна 2019 года в российском Сочи.

"Дуэт Anna Maria будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Новая волна", который пройдет с 24 августа в России", - отмечается на страничке Eurovision.ua в Instagram.

Анна и Мария Опанасюк (фото - instagram.com/eurovision.ua)

Среди конкурсантов, которые по информации сайта конкурса, представят Украину на Новой волне, будет певец, он будет выступать под псевдонимом Taras.

  • 23 февраля  во время финала нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2019 сестры Анна и Мария Опанасюк назвали провокаторами тех, кто компрометирует их, задавая вопросы об оккупации Крыма.
  • Ранее участницы дуэта ANNA MARIA Анна и Мария Опанасюк отказались признать агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма во время эфира на телеканале ATR. По данным СМИ, мать девушек - Лариса Опанасюк - замглавы подконтрольного Кремлю совета министров Крыма. В 2014-м она получила медаль Минобороны РФ "за возвращение Крыма".

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фото сочи ANNA MARIA новая волна
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