Scorpions спели Wind of Change с флагом Украины, теперь это песня о нас – видео

Лидер легендарной рок-группы Scorpions на концерте в Тель-Авиве подхватил у зрителей в зале флаг Украины и вышел с ним на сцену.

Scorpions после начала вторжения России в Украину исполняют свою знаменитую балладу 1990 года "Wind of Change" ("Ветер перемен") с измененными словами – вместо упоминания о Москве, которая была символом стремления к переменам в момент написания песни, там теперь поется, что "в сердце у меня Украина".

So. It finally happened and met my childhood band. But honestly this performance. With those words. Was Outstanding. #scorpions. #Ukraine pic.twitter.com/eLWhFlxv8B