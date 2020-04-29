Проблеск надежды. Scorpions записали песню о борьбе мира с коронавирусом - видео

Группа Scorpions записала новую композицию "Sign of Hope", которая, по мнению музыкантов, "должна стать символом надежды" в период, когда весь мир борется с новым коронавирусом. Клип размещен на официальном YouTube-канале группы.
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В композиции поется, что "всем нужно просто немного надежды", что "мы нужны друг другу" и "все будет хорошо".
Сейчас группа работает над новой композицией "Hard 'n Heavy Rockers" для нового альбома, но в связи с пандемией "дала небольшой знак надежды, который исходит из самого сердца в эти смутные времена", говорится в сообщении Scorpions к слушателям.
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