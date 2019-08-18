Умер мультипликатор, создатель кролика Роджера

Ричард Уильямс (фото - Nick Beek-Sanders/PA)

16 августа умер режиссер кино и мультипликации, аниматор Ричард Уильямс. Об этом сообщает The Guardian.

Режиссер скончался в своем доме в Бристоле, ему было 86 лет.

Уильямс родился в Торонто, потом переехал жить в Великобританию. Стал широко известен благодаря работе над анимацией в художественном фильме "Кто подставил кролика Роджера" Роберта Земекиса. Он создал персонажей кролика Роджера и его супруги Джессики Рэббит.

За работу над фильмом о кролике Роджере Уильямс получил два «Оскара» и одну премию BAFTA. Всего за свою карьеру он трижды становился обладателем "Оскара".

Уильямс написал практическую книгу под названием "Набор для выживания аниматора".

Работал также над одним из фильмов саги о Джеймсе Бонде - "Казино Рояль" и над двумя фильмами из серии "Розовая пантера".