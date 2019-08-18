Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Умер мультипликатор, создатель кролика Роджера

Умер мультипликатор, создатель кролика Роджера - Фото
Ричард Уильямс (фото - Nick Beek-Sanders/PA)
18.08.2019, 10:33

Ричарду Уильямсу было 86 лет

16 августа умер режиссер кино и мультипликации, аниматор Ричард Уильямс. Об этом сообщает The Guardian.

Режиссер скончался в своем доме в Бристоле, ему было 86 лет.

Уильямс родился в Торонто, потом переехал жить в Великобританию. Стал широко известен благодаря работе над анимацией в художественном фильме "Кто подставил кролика Роджера" Роберта Земекиса. Он создал персонажей кролика Роджера и его супруги Джессики Рэббит.

За работу над фильмом о кролике Роджере Уильямс получил два «Оскара» и одну премию BAFTA. Всего за свою карьеру он трижды становился обладателем "Оскара".

Уильямс написал практическую книгу под названием "Набор для выживания аниматора".

Работал также над одним из фильмов саги о Джеймсе Бонде - "Казино Рояль" и над двумя фильмами из серии "Розовая пантера".

  • 25 декабря в возрасте 99 лет умер американский аниматор Боб Гивенс, создавший знаменитый мультипликационный персонаж кролика Багза Банни.

 

Напишите нам
Ричард Уильямс кролик Роджер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 