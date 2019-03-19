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19.03.2019, 08:40

Скончался режиссер Марлен Хуциев

Скончался режиссер Марлен Хуциев - Фото
Марлен Хуциев (фото - vokrug.tv)

Известному режиссеру было 93 года

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В возрасте 93 лет умер народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00", - отмечается в сообщении.

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Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Хуциев в 1952 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Одесской киностудии, киностудии имени Горького и на Мосфильме.

Он известен как автор таких советских фильмов, как "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май", "Бесконечность".

На 2019 год был запланирован выход его новой картины "Невечерняя".

2 марта на 67-м году жизни скончался Василий Портяк - известный украинский писатель, сценарист и новелист. Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов о воинах УПА - "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи".

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Теги: режиссер, Марлен Хуциев, Весна на Заречной улице, смерть
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