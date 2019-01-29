В Париже устраивают выставку рисунков Сущенко

Рисунок Романа Сущенко (фото - Укринформ)

В Париже состоится выставка рисунков политзаключенного в России украинца Романа Сущенко. Об этом сообщает Укринформ.

Открытие выставки "Искусство за решеткой" запланировано на 15 февраля в Культурно-информационном центре посольства Украины во Франции.

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30 сентября 2016 года в Москве был задержан собкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он - "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года присудили к 12 годам. Сущенко не признал вину. 8 октября его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

28 декабря 2018 года сообщалось, что семья Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе 2019 года.