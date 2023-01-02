За кражу граффити Бэнкси в Гостомеле светит 12 лет – рисунок оценили в 9 млн грн
Полиция Бучи сообщила о подозрении мужчине, которого считают организатором кражи граффити Бэнкси в Гостомеле. Об этом сообщило в понедельник Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
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Рисунок женщины в противогазе появился на стене одного из разрушенных домов в Гостомеле в начале ноября 2022 года. Позже выяснилось, что это произведение британского уличного художника Бэнкси – он подтвердил это лондонскому изданию The Art Newspaper.
2 декабря рисунок Бэнкси попытались украсть. Он был выполнен на утеплителе дома, так что его просто вырезали и с помощью деревянных досок и полиэтилена пытались перевезти.
Полиция задержала подозреваемых, рисунок спасли.
Назначенная в ходе следствия искусствоведческая экспертиза показала, что стоимость картины превышает 9 млн грн.
После этого организатору попытки похищения сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 УКУ – кража, совершенная в особо крупных размерах. Мужчине грозит за это до 12 лет лишения свободы.
- 9 декабря Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня под Киевом.
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