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За кражу граффити Бэнкси в Гостомеле светит 12 лет – рисунок оценили в 9 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 16:59
За кражу граффити Бэнкси в Гостомеле светит 12 лет – рисунок оценили в 9 млн грн - Фото
Граффити Бэнкси в Гостомеле (Фото: LIGA.net)

Полиция Бучи сообщила о подозрении мужчине, которого считают организатором кражи граффити Бэнкси в Гостомеле. Об этом сообщило в понедельник Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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Рисунок женщины в противогазе появился на стене одного из разрушенных домов в Гостомеле в начале ноября 2022 года. Позже выяснилось, что это произведение британского уличного художника Бэнкси – он подтвердил это лондонскому изданию The Art Newspaper.

2 декабря рисунок Бэнкси попытались украсть. Он был выполнен на утеплителе дома, так что его просто вырезали и с помощью деревянных досок и полиэтилена пытались перевезти.

Полиция задержала подозреваемых, рисунок спасли.

За кражу граффити Бэнкси в Гостомеле светит 12 лет – рисунок оценили в 9 млн грн

Назначенная в ходе следствия искусствоведческая экспертиза показала, что стоимость картины превышает 9 млн грн.

После этого организатору попытки похищения сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 УКУ – кража, совершенная в особо крупных размерах. Мужчине грозит за это до 12 лет лишения свободы.

За кражу граффити Бэнкси в Гостомеле светит 12 лет – рисунок оценили в 9 млн грн

Смотрите видео: Малюська нарисовал на стене Ирпенской тюрьмы граффити по мотивам Бэнкси

Андрій Водяний
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киевская область кража граффити бэнкси Национальная полиция
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