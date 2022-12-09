В Ирпене отметили заслуги Бэнкси – теперь он почетный гражданин города

Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня под Киевом, где украсил разрушенную в результате боевых действий многоэтажку одним из своих граффити. Об этом решении горсовета сообщил в Facebook мэр города-героя Александр Маркушин.

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По его словам, картина Бэнкси "привлекает внимание мирового сообщества к масштабам разрушений", а художник "увековечил своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения".

Как зовут Бэнкси, какого его происхождение и другие факты биографии неизвестны. Предполагается, что он живет в Бристоле.

Помимо андеграундного художника стрит-арта, почетным гражданином города стал руководитель регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрей Букин.

Он координировал эвакуацию жителей в марте, создание "Железного городка" для временного проживания потерявших жилье горожан, восстановление ж/д моста через реку Ирпень и перевозку гумпомощи и материалов для восстановления города.

29 марта 2022 года сообщалось, что картину Бэнкси продали на аукционе, чтобы отдать деньги киевской больнице Охматдет.

В середине ноября он подтвердил, что создал семь граффити в различных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Горенке и Бородянке. Эти граффити — первые публичные работы художника за год молчания.

Он опубликовал видео, как делал их: в конце ролика русскоязычный мужчина агрессивно оценил работу автора.

В начале зимы 2 декабря, в Гостомеле злоумышленники срезали с разрушенного здания граффити Бэнкси и были задержаны с картиной.

Смотрите видео: Малюська нарисовал на стене Ирпенской тюрьмы граффити в духе Бэнкси

Євген Пилипенко

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