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В Ирпене отметили заслуги Бэнкси – теперь он почетный гражданин города

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 11:03
В Ирпене отметили заслуги Бэнкси – теперь он почетный гражданин города - Фото
Графити Бэнкси в Ирпене (фото — LIGA.net)

Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня под Киевом, где украсил разрушенную в результате боевых действий многоэтажку одним из своих граффити. Об этом решении горсовета сообщил в Facebook мэр города-героя Александр Маркушин.

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По его словам, картина Бэнкси "привлекает внимание мирового сообщества к масштабам разрушений", а художник "увековечил своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения".

Как зовут Бэнкси, какого его происхождение и другие факты биографии неизвестны. Предполагается, что он живет в Бристоле.

Помимо андеграундного художника стрит-арта, почетным гражданином города стал руководитель регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрей Букин.

Он координировал эвакуацию жителей в марте, создание "Железного городка" для временного проживания потерявших жилье горожан, восстановление ж/д моста через реку Ирпень и перевозку гумпомощи и материалов для восстановления города.

Смотрите видео: Малюська нарисовал на стене Ирпенской тюрьмы граффити в духе Бэнкси

Євген Пилипенко
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война художник ирпень бэнкси
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