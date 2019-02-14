Драконы, панды и люди: Фестиваль китайских фонарей в Киеве - фото

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

14 февраля в 17:00 на Певческом поле стартовал Фестиваль гигантских китайских фонарей, на котором киевлянам и гостям столицы покажут около 30 инсталляций. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на организаторов мероприятия - компанию Grand Event.

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Отмечается, что подготовка к фестивалю велась целый год. Над инсталляциями работала специально приглашенная команда специалистов из Китая.

При монтаже использовали порядка 15 000 лампочек и более 2 километров шелка, а собственно установка длилась почти две недели.

Кроме инсталляций, в программе фестиваля: выступление театра огня и света, неоновое шоу, выступления акробатов и аниматоры в тематических костюмах.

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