На прошлой неделе, 8 февраля, прошла церемония вручения французской музыкальной премии Victoires de la musique. Певица, актриса и модель Ванесса Паради исполнила там песню о столице Украины Киеве. Видео опубликовано на канале в YouTube.

Песня "Kiev" вошла в ее альбом "Les Sources", который вышел в ноябре 2018 года. Он стал первым со времен альбома "Love Songs" (2013). В треклист вошло 12 композиций. "Kiev" она написала сама.

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В песне Паради рассказывает о девушке, которая вспоминает горячие поцелуи возлюбленного из далекого прошлого.

В украинской столице экс-жена Джонни Деппа побывала в феврале 2016 года, когда снималась в фильме "Иней" литовского режиссера Шарунаса Бартаса.

Паради была одной из номинанток премии "Виктуар де ля мюзик" (фр. Victoires de la musique, "Музыкальные победы"). Ее вручают ежегодно с 1985 года.